25 червня загинув у ДТП український аграрій, власник ТОВ "Дунайський аграрій" Роман Дяжук. Він відомий тим, що вирощував кавуни незвичних форм.

Джерело: ТОВ “Дунайський аграрій“.

“Темний день для нашої компанії. Автомобільна аварія забрала життя Романа Дяжука – власника “Дунайського аграрія”. Це була неймовірно самовіддана, енергійна, добра та чуйна людина. Роман Улянович всім серцем любив свою справу. Вкладав душу та сили не тільки в компанію, а й в розвиток країни”, – йдеться в повідомленні.

Роман Дяжук створив фермерське господарство “Дунайський аграрій”. Воно займається вирощуванням органічної продукції, як-от овочів, фруктів, баштанних культур тощо. Одна з “візитних карточок” компанії є кавуни незвичної форми – у формі куба і серця.

Підприємство стверджує, що воно – єдине в Україні виробляє сертифіковані органічні кавуни на крапельному зрошенні. ТОВ входить до трійки виробників органічних яєць в Україні.

Також Роман Дяжук був депутатом Сафʼянівської сільської ради.