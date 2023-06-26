Джерело: ТОВ “Дунайський аграрій“.
“Темний день для нашої компанії. Автомобільна аварія забрала життя Романа Дяжука – власника “Дунайського аграрія”. Це була неймовірно самовіддана, енергійна, добра та чуйна людина. Роман Улянович всім серцем любив свою справу. Вкладав душу та сили не тільки в компанію, а й в розвиток країни”, – йдеться в повідомленні.
Роман Дяжук створив фермерське господарство “Дунайський аграрій”. Воно займається вирощуванням органічної продукції, як-от овочів, фруктів, баштанних культур тощо. Одна з “візитних карточок” компанії є кавуни незвичної форми – у формі куба і серця.
Підприємство стверджує, що воно – єдине в Україні виробляє сертифіковані органічні кавуни на крапельному зрошенні. ТОВ входить до трійки виробників органічних яєць в Україні.
Також Роман Дяжук був депутатом Сафʼянівської сільської ради.
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