Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
Сюжет розгортається навколо аеророзвідниці на псевдо “Метелик”, яка повернулася з полону, звідки її чекали рідні, друзі, побратими та коханий. Втім, життя підкидує нові виклики.
Як пишуть у Держкіно, фільм вийде в український прокат 6 квітня.
Стрічку створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду та Українського інституту.
ДОВІДКА. Міжнародний кінофестиваль Febiofest Bratislava — 7-денна подія, що поєднує індустрію та кінопрограму, присвячену сучасному та архівному кіно з акцентом на європейському виробництві. Фестиваль заснували в 1993 році.
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