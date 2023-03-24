Стрічка українського режисера Максима Наконечного "Бачення метелика" отримала звання найкращого повнометражного фільму у конкурсній програмі "In the Heart of Europe" на міжнародному кінофестивалі Febiofest SK у Братиславі.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Сюжет розгортається навколо аеророзвідниці на псевдо “Метелик”, яка повернулася з полону, звідки її чекали рідні, друзі, побратими та коханий. Втім, життя підкидує нові виклики.

Як пишуть у Держкіно, фільм вийде в український прокат 6 квітня.

Стрічку створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду та Українського інституту.

ДОВІДКА. Міжнародний кінофестиваль Febiofest Bratislava — 7-денна подія, що поєднує індустрію та кінопрограму, присвячену сучасному та архівному кіно з акцентом на європейському виробництві. Фестиваль заснували в 1993 році.