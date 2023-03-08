Український повнометражний фільм "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного про аеророзвідницю добровольчого батальйону показали у секції East Side Stories норвезького кінофестивалю Tromsø International Film Festival.

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

В основі сюжету військової драми “Бачення метелика” історія аеророзвідниці добровольчого батальйону із позивним “Метелик”, яку обмінюють після двох місяців полону.

Повернувшись додому, вона відновлюється від отриманих травм, але раптом дізнається, що вагітна від зґвалтування своїм наглядачем. Ця дитина видається приреченою на смерть із самого початку свого існування в першу чергу для самої Метелика, але перед самим абортом вона починає сумніватись.

Головні ролі у фільмі зіграли актори театру і кіно Рита Бурковська і Любомир Валівоц. Водночас у створенні стрічки брали участь відома драматургиня і режисерка Наталка Ворожбит, актор і волонтер Мирослав Гай, а також непрофесійні актори: реальні лікарі, військові, зокрема колишні полонені.

Продюсерками фільму стали Ліза Сміт і Дар’я Бассель. Міжнародні копродюсери — Аніта Юка, Даґмар Седлачкова, Маріо Адамсон, Серхіо С. Аяла. Фільм створено у співпраці з Чехією, Хорватією та Швецією.

В Український прокат кінострічка “Бачення метелика” вийде 6 квітня.

Нагадаємо, що український повнометражний фільм “Бачення метелика” режисера Максима Наконечного було відібрано до конкурсної програми 75-го Каннського кінофестивалю.

Довідково. Tromsø International Film Festival — важливе місце зустрічі норвезької та міжнародної кіноіндустрії. Перший кінофестиваль у Тромсе відбувся в 1991 році.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міністерства культури та інформаційної політики України, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду та Українського інституту. Український дистриб’ютор — кінокомпанія “Артхаус Трафік”.