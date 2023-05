Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Фільм створили режисер Олексій Радинський та продюсерка Люба Кнорозок в межах проєкту The Reckoning Project: Ukraine Testifies (“Свідчить Україна”). Стрічка оповідає історію окупації Чорнобильської АЕС вустами її працівників, завдяки яким вдалося зберегти електростанцію.

Журі відзначило здатність режисера створювати напругу у зображенні повномасштабного російського вторгнення та будувати мости між історіями та ймовірним майбутнім без відвертої естетизації.

“Чесні та відверті інтерв’ю у фільмі роблять його важливою роботою як сьогодення, так і майбутнього”, — стверджують члени журі.

Зазначимо, що Міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів в Обергаузені — найстаріший фестиваль короткого метру, що проводиться з 1954 року у німецькому місті Обергаузен.

Нагадаємо, що нещодавно фільм “Ми не згаснемо” української режисерки Аліси Коваленко отримав нагороду на кінофестивалі Crossing Europe Film Festival Linz в Австрії.

Фільм здобув нагороду “Social Awareness Award – Best Documentary” у конкурсі документальних фільмів, який представляє стрічки соціальної чи суспільно-політичної актуальності, що розповідають про поточний стан Європи.

“We Will Not Fade Away / Ми не згаснемо” – це історія дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір. Попри похмуру реальність навколо, Андрій, Руслан, Ілля, Ліза і Лєра мріють, шукають пригод, протестують та борються зі сірістю й нудьгою. Поки світ навколо них занепадає, шахти закриваються, загроза ескалації війни зростає, вони не здаються та намагаються йти за покликом своїх мрій.