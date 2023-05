Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Організатори фестивалю зазначили, що відображаючи на екрані яскраві мрії та амбіції підлітків із маленького містечка, які потрапили у жорстоке середовище зруйнованих надій і захоплених життів, цей документальний фільм демонструє надзвичайну здатність залучати, розуміти та наближати до нас їхні історії та прагнення.

“Нагороду за найкращий документальний фільм отримує Аліса Коваленко за стрічку “Ми не згаснемо”, – оголосили організатори фестивалю.

Стрічка розповідає історію п’яти бунтівних підлітків із Золотого та Станиці Луганської, які нарешті отримують можливість відкрити для себе інший світ поза межами війни, коли мандрівник Валентин Щербачов вирішує взяти їх із собою у свою 49-ту гімалайську експедицію

“We Will Not Fade Away / Ми не згаснемо” – це історія дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір. Попри похмуру реальність навколо, Андрій, Руслан, Ілля, Ліза і Лєра мріють, шукають пригод, протестують та борються зі сірістю й нудьгою. Поки світ навколо них занепадає, шахти закриваються, загроза ескалації війни зростає, вони не здаються та намагаються йти за покликом своїх мрій.

Довідково. Стрічку створено за підтримки Держкіно, Польського кіноінституту та IDFA Bertha Fund – Classic Postproduction.