Український фотограф Євген Малолєтка, який протягом року висвітлював широкомасштабну війну в Україні для американського інформаційного агентства Associated Press, став фотографом року за версією британської газети The Guardian.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, а також про це йдеться у матеріалі видання The Guardian.

На початку 2022 року український фотограф висвітлював насильство в Казахстані, а потім повернувся до України на тлі повідомлень про те, що Росія планує здійснити широкомасштабне вторгнення в Україну. Відтак, у середині січня він вже працював кореспондентом для Associated Press у Харкові та на Донбасі.

Євген Малолєтка базувався в Харкові, а коли вони з командою AP зрозуміли, що вторгнення неминуче, то переїхали в Маріуполь. Разом із відеожурналістом Мстиславом Черновим і відеопродюсером Василісою Степаненко Євген Малолєтка прибув до Маріуполя за годину до вторгнення. Євген Малолєтка робив знімки обстріляного маріупольського пологового, братських могил і лікарні.

На початку повномасштабної війни РФ проти України в березні Малолєтка був одним із небагатьох фотографів, які показали світу, що насправді відбувається в місті Маріуполь, задокументувавши жорстоку облогу російськими військами для Associated Press.

Найбільший резонанс спричинили кадри, зняті 9 березня біля зруйнованого після російських обстрілів пологового будинку про які, зокрема, згадав фотограф у інтервʼю для The Guardian.

Був момент, коли вони були єдиними міжнародними журналістами, які залишилися в Маріуполі, де їхній головний фокус був на стражданнях людей. Вони проводили час у госпіталях, притулках, квартирах, будинках, а Малолєтка зняв одні з найдраматичніших фото війни.

Малолєтка та команда AP провели 20 днів, розповідаючи про облогу міста, поки їм не довелося піти, оскільки їм сказали, що росіяни полюють на них за публікацію детального звіту про звірства, які відбуваються в Маріуполі. Їм вдалося вийти через 15 російських блокпостів до Запоріжжя, яке тоді контролювали українці.

Починаючи з Маріуполя, Малолєтка продовжував висвітлювати війну на різних рубежах – від Харкова, Донбасу та Запоріжжя до Миколаєва та Херсона, а також у столиці.

Зазначимо, що у вересні у Франції на фестивалі фотожурналістики Visa pour l’Image нагородили в українського фотографа Євгена Малолєтку. Йому присудили найпрестижнішу нагороду за репортажі з Маріуполя. Євген Малолєтка отримав нагороду Visa Gold News. Сам фестиваль вважається однією з найважливіших подій фотожурналістики у світі.