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10 та 12 травня пройдуть півфінали Євробачення-2022, а 14 травня – фінал конкурсу.
Україну цьогоріч представляє гурт Kalush Orchestra, котрий виступив у першому півфіналі під номером 6. На головній сцені конкурсу представники України виконали свій хіт Stefania, який став найбільш популярним з початку повномасштабної війни.
Після виступу у залі лунали гучні аплодисменти. Також у залі майоріли чимало синьо-жовтих прапорів.
Наприкінці виступу, фронтмен гурту Олег Псюк подякував усім за підтримку України.
Загалом з першого півфіналу пройшли у фінал конкурсу:
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Вірменія: Роза Лінн – Snap
- Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
У фіналі також виступлять представники “Великої п’ятірки”:
- Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
- Франція: Алван і Ахез – Fulenn
Довідка. “Євробачення” – щорічний пісенний конкурс, що проводиться з 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки. Менеджмент конкурсу з української сторони здійснює Національна суспільна телерадіокомпанія України. Загальну координацію цього міжнародного конкурсу здійснює Європейська Мовна Спілка.
- Нагадаємо, британський співак, один із засновників гурту The Beatles Пол Маккартні підтримав Україну на своєму концерті у США.
- Відома голлівудська акторка та представниця ООН Анджеліна Джолі прибула до України, щоб спільно з колегами допомагати українським тимчасово переміщеним особам. 30 квітня її помітили в одній з кав’ярень Львова.
- Також Елен Дедженерес, ведуча найпопулярнішого ток-шоу у США The Ellen DeGeneres Show, закликала світових лідерів підтримати українських біженців.
- Окрім цього, переможці “Євробачення-2021” італійський рок-гурт Måneskin випустили ролик та закликали жертвувати на допомогу українським біженцям.