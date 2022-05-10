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10 та 12 травня пройдуть півфінали Євробачення-2022, а 14 травня – фінал конкурсу.

Україну цьогоріч представляє гурт Kalush Orchestra, котрий виступив у першому півфіналі під номером 6. На головній сцені конкурсу представники України виконали свій хіт Stefania, який став найбільш популярним з початку повномасштабної війни.

Після виступу у залі лунали гучні аплодисменти. Також у залі майоріли чимало синьо-жовтих прапорів.

Наприкінці виступу, фронтмен гурту Олег Псюк подякував усім за підтримку України.

Загалом з першого півфіналу пройшли у фінал конкурсу:

  • Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  • Вірменія: Роза Лінн – Snap
  • Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
  • Литва: Моніка Лю – Sentimentai
  • Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
  • Нідерланди: S10 – De diepte
  • Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
  • Португалія: Маро – Saudade, saudade
  • Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
  • Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

У фіналі також виступлять представники “Великої п’ятірки”:

  • Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
  • Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
  • Іспанія: Шанель – SloMo
  • Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
  • Франція: Алван і Ахез – Fulenn

Довідка. “Євробачення” – щорічний пісенний конкурс, що проводиться з 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки. Менеджмент конкурсу з української сторони здійснює Національна суспільна телерадіокомпанія України. Загальну координацію цього міжнародного конкурсу здійснює Європейська Мовна Спілка.