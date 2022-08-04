Про це йдеться на офіційному сайті Українського інституту.

У повідомленні державної установи зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну представники ірландської компанії Usheru запропонували Українському інституту допомогу в створенні сайтів-агрегаторів для промоції фільмів різних країн.

У результаті співпраці створено сайт, метою якого є популяризація українського кінопродукту для того, щоб ознайомити міжнародну аудиторію з українським кінематографом. Онлайн-ресурс також сприяє доступу до легального перегляду українського кіно.

“Війна в Україні завдала шкоди усім сферам українського життя, зокрема й кінематографу. Наша команда хотіла б трохи допомогти, тому ми долучилися до розвитку сайту, аби продемонструвати та просувати українську креативну галузь на світовій арені. Дивлячись українські фільми, глядачі усього світу можуть віддати шану українській культурі та підтримати кінопрофесіоналів. Перегляд фільмів ще ніколи не був таким змістовним!”, – зазначив співзасновник та CEO компанії Usheru Олівер Феган.

За допомогою цього сайту можна знайти, де подивитися той чи інший фільм залежно від геолокації людини. Зокрема користувачам пропонують перегляд у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні покази стрічки. Або ж онлайн, якщо вона є на VOD-платформах країни перебування.

Наразі сайт працює у тестовому режимі.

Програмна менеджерка напряму кіно в Українському інституті Ірина Кипоренко наголосила, що обговорення потенційної співпраці з Usheru почалося ще минулого року.

“Після декількох місяців роботи над проєктом партнери створили, мабуть, одну з найширших баз українського кіно. Саме зараз дуже важливо говорити про Україну зі світом усіма доступними методами. Робити це через кіно – універсально і зрозуміло”, – зауважила Ірина Кипоренко.

Довідка. Український інститут – державна установа при Міністерстві закордонних справ України, чия діяльність спрямована на покращення розуміння і сприйняття України у світі засобами культурної дипломатії.

Usheru – це маркетингова технологічна компанія, орієнтована на кіно та розваги, яка дає змогу кіноорганізаціям, дистриб’юторам, студіям і культурним проєктам по всьому світу будувати прямі та змістовні відносини зі своєю аудиторією.