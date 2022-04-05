Про це повідомляє пресслужба УІ.
Команда Українського інституту зауважила, що цей крок є необхіднім для стримування країни-агресора, оскільки РФ використовує власну культуру як “м’яку силу” для продовження війни проти України.
“Вторгнення Росії в Україну вже забрало життя тисяч невинних людей, призвело до масових руйнувань цивільної інфраструктури, нищення архітектурної і мистецької спадщини українських міст”, – наголосили в УІ.
В Інституті вимагають, щоб культурний бан РФ тривав допоки не будуть виведені війська з територій України, зокрема Донеччини, Луганщини та Криму, а також переконані що запрошення російських митців чи науковців до будь-якої співпраці, поки війська РФ вчиняють злочини в Україні, недоречне.
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