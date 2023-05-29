Джерело: BobBasset/Instagram
Перший виріб художник з Харкова зробив для адвоката Масі Найєма. Bob Basset продовжив робити акцентні маски на одне око для українських армійців, які отримали поранення у боях.
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Власником другої дизайнерської маски став український військовий, боєць полку “Азов” на псевдо “Крішна”, котрий нині перебуває на лікуванні та реабілітації.
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Як розповів художник в інтерв’ю NV, з проханням зробити виріб звернулася дочка українського героя.
“За словами доньки військового, він залишився задоволеним. Вона надіслала мені його фото в масці – на ньому він усміхається. Для мене важливо, щоб людина в масці усміхнулася. Це значить, що я впорався зі своїм завданням”, – пояснив митець.
Нині захисник Маріуполя із видимим задоволенням носить маску, яка заплющує поранене око, і жартує, що на додаток до маски у нього ще й залізна нога. Лікарі скріпили поранену під час боїв за Маріуполь ногу металевою пластиною.
Реалізувати проєкт створення маски для українського захисника художнику допоміг Institut für die Wissenschaften vom Menschen у Відні в межах своєї програми Documenting Ukraine.
До повномасштабної війни український художник Bob Basset створював маски для світових знаменитостей. Зокрема, для музикантів гурту Zayn, Korn та Slipknot, співачки Авріл Лавін, а також фільму “Metallica”.
Довідка. Сергій Петров, відомий професійно як Bob Basset, — український художник і співзасновник однойменної художньої студії. Артстудія створює предмети мистецтва, такі як маски, сумки, клатчі, браслети, футляри та багато іншого в жанрі техно-романтизму.
- Співзасновник бренду аксесуарів та артстудії Bob Basset Сергій Петров з Харкова, розташованого на сході країни лише за 26 км від російського кордону, сказав, що відчуває тривогу. Його бізнес не зазнав падіння попиту, проте він не сподівається на нових клієнтів. За його словами, тривога та занепокоєння іноді заважають зосередитися на роботі, проте допомагає досвід 2014 року, коли теж було страшно.
- Через війну в Україні зростає кількість поранених захисників та захисниць, а також цивільних громадян, які потребують подальшої комплексної реабілітації для відновлення та повернення до повноцінного життя. Саме тому держава потребує створення цифровізованої реабілітації, доступ до якої має бути для всіх українців, які цього потребують.
- Сторінки української історії сповнені звитягами поколінь борців за рідні землі, які сформували сучасний характер та образ захисників України. Їх провідними рисами є патріотизм, жертовність, відвага та честь. Вони показали світу приклад справжньої боротьби, і сьогодні гасло “Героям слава” лунає звідусіль. Проте, по інший бік – образ військових дедалі частіше стає об’єктом стереотипізації.