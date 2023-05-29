Український художник Bob Basset (Сергій Петров) створює маски для поранених захисників України, котрі втратили око та зір у боях з росіянами. Другу маску в межах проєкту "Маска для героя" отримав захисник Маріуполя Сергій на псевдо "Крішна".

Джерело: BobBasset/Instagram

Перший такий виріб художник із Харкова зробив для адвоката Масі Найєма. Відтак Bob Basset продовжив робити акцентні маски на одне око для українських армійців, які зазнали поранення у боях.

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Власником другої дизайнерської маски став український військовий, боєць полку “Азов” на псевдо “Крішна”, котрий нині перебуває на лікуванні та реабілітації.

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Як розповів художник в інтерв’ю NV, з проханням виготовити виріб звернулася донька українського героя.

“За словами доньки військового, він залишився задоволеним. Вона надіслала мені його фото в масці – на ньому він усміхається. Для мене важливо, щоб людина в масці усміхнулася. Це значить, що я впорався зі своїм завданням”, – пояснив митець.

Нині захисник Маріуполя із видимим задоволенням носить маску, яка заплющує поранене око, і жартує, що на додаток до маски у нього ще й залізна нога (Лікарі скріпили поранену під час боїв за Маріуполь ногу металевою пластиною – ред.).

Реалізувати проєкт створення маски для українського захисника художнику допоміг Institut für die Wissenschaften vom Menschen у Відні в межах своєї програми Documenting Ukraine.

До повномасштабної війни український художник Bob Basset створював маски для світових знаменитостей. Зокрема, для музикантів гурту Zayn, Korn та Slipknot, співачки Авріл Лавін, а також фільму “Metallica”.

Довідка. Сергій Петров, відомий професійно як Bob Basset, – український художник і співзасновник однойменної художньої студії. Артстудія створює предмети мистецтва, такі як маски, сумки, клатчі, браслети, футляри та багато іншого в жанрі техно-романтизму.