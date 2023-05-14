Під час візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ має на меті звільнити окуповані території, а не напад на Росію. Звільненням території вважатиметься повернення міжнародно визнаних кордонів.

Про це повідомило AP.

Заява пролунала під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні. До цього були припущення, що Україна може скористатися контрнаступом для спроби захопити територію власне Росії та використовувати її як розмінну монету в можливих мирних переговорах щодо припинення повномасштабної війни, розпочатої Москвою в лютому 2022 року.

“Ми не атакуємо територію Росії, ми звільняємо свою власну законну територію. У нас немає ні часу, ні сил (нападати на Росію)”, — сказав Зеленський. “І у нас також немає запасної зброї, за допомогою якої ми могли б це зробити. Ми готуємо контратаку на незаконно окуповані території, спираючись на наші конституційно визначені легітимні кордони, які визнані міжнародно”.

Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за політичну, фінансову та військову підтримку. Він зазначив, що Берлін другий після Вашингтону у наданні допомоги Україні — “і пожартував, що працює над тим, щоб зробити її найбільшим донором”.

Також днем раніше уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму понад 2,7 мільярда євро (3 мільярди доларів), включаючи танки, зенітні системи та боєприпаси.

Шольц чітко дав зрозуміти, що Київ може розраховувати на продовження надходження німецької допомоги.

“Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно”, — сказав він, додавши, що Росія має завершити війну, вивівши свої війська.