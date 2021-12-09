Відповідний допис пресслужба ООС опублікувала на сторінці у Facebook.

“Судно ВМС Збройних Сил України “Донбас” не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На цей час “Донбас” повертається на базу”, – повідомила пресслужба ООС.

Ряд ЗМІ опублікував інформацію з посиланням на ФСБ РФ, де останні заявили про те, що український корабель “Донбас” не виконує вимог щодо зміни курсу і рухається у напрямку Керченської протоки. Спецслужби, зокрема, заявили, що 9 грудня корабель вийшов із порту Маріуполь і рушив у бік Керченської протоки. При цьому Україна не подавала заявок на проходження протоки.