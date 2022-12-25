Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Флагман вирушить із Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику. Капітаном судна українського науково-дослідного флоту є Павло Панасюк.

Нинішня експедиція є спільною українсько-польською. Вона профінансована переважно Польською антарктичною програмою, що є дуже важливим для України в умовах скороченого через повномасштабну війну бюджету.

Спочатку криголам вирушить до польської антарктичної станції “Арцтовський”, яка розташована на острові Кінг Джордж. Надалі його скерують до “Академіка Вернадського”. Судно доправить вантажі й команду технічних спеціалістів, які мають завершити модернізацію інфраструктури станції.

Передбачено цього сезону замінити системи опалення, облаштувати новий майданчик для зберігання човнів, а ще провести роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції. Також заплановано інші нагальні роботи, які потрібні для успішної зимівлі 28-ї Української антарктичної експедиції.

За планами “Ноосфера” має дістатися до української станції наприкінці січня.

“До речі, “Ноосфера” йде до Антарктиди з великим тризубом на борту (розміром 1.25 м на 1.05 м). Два малі Державні Герби України були встановлені восени цього року під командуванням капітана Олександра Гришка під час ремонту та підготовки судна до антарктичного рейсу. Наші символи посіли чільне почесне місце – на фальштрубах з правого та лівого борту судна”, — наголосили у повідомленні.

Зазначимо, що перший сезон відбувся з кінця січня до кінця травня 2022 року. Криголам успішно забезпечив ротацію українських зимівників та перезмінку полярників на польській станції. Ще “Ноосфера” сприяла проведенню унікальних досліджень з вивчення Південного океану.