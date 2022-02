Про це Ілля Бурлаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у день вторгнення російського загарбника в Україну, 24 лютого, він перебував у Неаполі (Італія). Про початок війни Іллі написала мама.

У цей момент, додав лікар, йому стало надзвичайно соромно за те, що він перебуває у безпечному місці, а його рідні та друзі у Києві – в небезпеці. Після цього Ілля Бурлаченко швидко зібрав валізу та розпочав своє повернення до Києва.

З Неаполя йому вдалось вилетіти тільки увечері 24 лютого. Добравшись до Будапешту о 2 ночі, де заселився у готель і постійно дізнавався про новини з України та про стан рідних і друзів.

Наступного ранку, 25 лютого, лікар розпочав пошуки рейсів до Польщі. Спочатку були рейси тільки на вечір, проте згодом з’явився квиток на 12 годину до Варшави і, не звертаючи уваги на його вартість, Ілля Бурлаченко придбав його, аби швидше повернутись.

Щоб заспокоїти маму лікарю довелось піти на обман, пообіцявши залишитись у Варшаві, хоча насправді у той момент він уже мчав по трасі до кордону з Україною. Як зауважив Ілля Бурлаченко, його зі швидкістю 130 км/год віз українець, який задля цього спеціально приїхав із Лодзя.

Лікар додав, що вперше у житті йому довелось “прикриватись” тим, що він лікар та офіцер запасу, аби йому надавали перевагу у трансфері перед іншими людьми.

Вже о 21:30 він був біля кордону з Україною, проте до нього довелось йти ще 2 км. Кордон перетнув швидко і до опівночі йшов з валізою до Мостиського (Львівська область). Там, зупинивши машину, о 3 ночі добрався до Львова.

Вже у Львові переночував у знайомої своєї подруги. Взяв квитки на потяг до Києва, який відправляється о 16 годині, щоб не зустрітись на залізничному вокзалі з мамою, яка повинна була цього ж дня з вокзалу їхати потягом до Перемишля, проте, не виїхала.

Тоді Ілля Бурлаченко взяв нові квитки на потяг о 23 годині, адже разом з ним до Києва захотіли їхати двоє друзів. Проте вони так і не виїхали до столиці, тому лікар поїхав один. Потяг мав прибути до Києва о 8 ранку, проте запізнився на дві години.

Опинившись на вокзалі у столиці Ілля Бурлаченко намагався знайти того, хто довезе його до лікарні, проте правоохоронці сказали, що можна дійти пішком, хоча є вірогідність, що застрелять.

Він додав, що вірить, що Київ та Україна вистоять у боротьбі з агресором, а “кацапська імперія – паде”. Ілля Бурлаченко наголосив, що Україна переможе, адже ми захищаємо свій дім.

“Я вдома. Там, де маю бути. У рідній лікарні, у рідному місті. Останні три доби іноземні знайомі запитували про ситуацію, всім відповів одне: “I’m on my way to Kyiv. We will fight to death. We are the nation of warrior heroes” (Я їду до Києва. Ми будемо битися на смерть. Ми – нація героїв-воїнів)”, – резюмував лікар.