Український літак Ан-124 доставив 101 тонну гумдопомоги постраждалим від землетрусів у Туреччині

Український літак Ан-124 доставив 101 тонну гуманітарної допомоги на авіабазу Інджирлік, що розташована у Туреччині, для постраждалих внаслідок потужних землетрусів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

“Цього тижня український літак Ан-124 доставив 101 тонну гуманітарної допомоги на авіабазу Інджирлік – для допомоги сім’ям, які постраждали від недавніх землетрусів. Координується французькими Збройними силами, доставляється українськими літаками, розвантажується турецькими та американськими військовими. Як союзники, ми об’єднуємося у важкі часи”, – написав очільник МЗС України.

Зауважимо, що під час пошуково-рятувальних робіт в Туреччині, спричинених смертоносним землетрусом магнітудою 7,8 бала, українські рятувальники знайшли та вилучили 58 тіл. Крім того, надано медичну допомогу 15 особам та врятовано жінку.

З 9 по 16 лютого 87 українських рятувальників працювали у Турецькій Республіці. Фахівці ДСНС брали участь у ліквідації наслідків землетрусів та здійснювали пошук людей.

“Наші рятувальники активно працювали разом із європейськими колегами. Не так багато було саме професійних рятувальних груп, які шукали людей та надавали допомогу. Загалом працювало 35 груп із 25 країн світу та рятувальники з України”, – зазначив голова ДСНС України Сергій Крук.

Він розповів, що українські надзвичайники прибули до Туреччини двома групами, працювали автономно. Перша група прибула на двох літаках на декілька днів раніше. Її завданням було здійснити оперативний пошук та рятування людей. Друга група згодом прибула вже з технікою. Проживали спільно з колегами з Австрії та Хорватії.

Також він додав, що рятувальники ДСНС були достатньо забезпечені завдяки підтримці уряду України та наших європейських партнерів упродовж минулого року. Завдяки великому досвіду, команда українських рятувальників “була прикладом”. Її роботою та досвідом цікавилися європейські партнери. Австрійці, німці та польські колеги цікавилися обладнанням і методиками роботи. Крім того, українські фахівці використовували й пошукових собак.

Зазначимо, що у Туреччині та Сирії досі знаходять тіла жертв потужного землетрусу, який сколихнув країни 6 лютого. За останніми даними, кількість жертв вже перевищила 50 000 осіб.

Довідково. 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.