Український морпіх знищив російський гелікоптер із кулемета

Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити з кулемета російський бойовий вертоліт К-52 «Алігатор».

Про це повідомляє пресслужба 35-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

Так, з початку повномасштабного вторгнення, українські армійці знищили вже 245 одиниць російських гелікоптерів.

“Морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та кулеметним вогнем перетворив лІтальний апарат в лЕтальний”, – зазначили у повідомленні.

Протягом 22 жовтня Збройні сили України знищили близько 400 російських загарбників. З початку повномасштабної війни, 24 лютого, станом на 22 жовтня українські захисники знищили уже близько 67 740 одиниць живої сили ворога.

Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.