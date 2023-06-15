Джерело: Державне агентство України з питань кіно.

Також вже вийшов адаптований на в’єтнамську мову трейлер.

Нещодавно український анімаційний фільм “Мавка. Лісова пісня” вийшов у кінопрокат також у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

8 червня у Німеччині, Швейцарії та Австрії стартував широкий кінотеатральний прокат дубльованої версії українського мультфільму “Мавка. Лісова пісня”.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що українська студія “Анімаград” спільно із французькою TeamTO створять серіал-приквел мультфільму “Мавка. Лісова пісня”.

Концепцію майбутнього серіалу-приквела планують презентувати 15 червня на Annecy International Animation Film Festival. Усі подробиці про нове шоу також обіцяють розповісти згодом.

“Дія серіалу розгортатиметься одразу після битви між людьми та лісовим охоронцем, яка сталася, поки інші лісові жителі поринули у зимовий сон. Разом із жабокотом Квусем, Шумником Гуком та іншими німфами Мавка має пережити несподівані, веселі, а іноді й небезпечні пригоди в лісі. Намагаючись дбати про свій будинок, вони досліджують його та відкривають безліч таємниць”, – пояснила промо-продюсерка Film.ua Ксенія Баранова.

Зазначається, що серіал складатиметься з 12 епізодів, у кожному з яких Мавка та її друзі зіштовхнуться із новими викликами. Вони повинні допомогти лісу відновитися після битви і повернути порядок і гармонію.