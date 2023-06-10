Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у кінопрокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Джерело: Державне агентство України з питань кіно.

8 червня у Німеччині, Швейцарії та Австрії стартував широкий кінотеатральний прокат дубльованої версії українського мультфільму “Мавка. Лісова пісня”. Зокрема, вже можна переглянути офіційний трейлер до мультфільму німецькою мовою.

Зазначимо, що нещодавно студія Animagrad (FILM.UA Group) презентували збірку оркестрової музики до анімаційного фільму “Мавка. Лісова пісня”, створену україно-італійською командою.

Альбом містить 49 інструментальних мелодій, які передають загальний настрій мультфільму, а також демонструють багатство українських музичних мотивів. Прослухати альбом можна на всіх музичних платформах.

Розмаїтий музичний світ Мавки створив італійський композитор Даріо Веро. Оригінальні теми його авторства занурюють глядача в магічну подорож “Світом лісу” і “Світом людей” та допомагають глибше відчути події, відтворені на екрані.

“Основні теми присвячені головним героям: Мавці, Килині та Лукашу. Вони розкривають характери персонажів, яскравіше й точніше передають їхні наміри”, – зазначив композитор Даріо Веро.

Збірка оригінальних тем до мультфільму є поєднанням класичної, етнічної, поп- та оригінальної української музики.

З українського боку над розробкою інструментальних композицій працювали: співачка, заслужена артистка України, переможниця 9-го сезону “Голосу країни” Оксана Муха, учасники всесвітньо відомого оркестру “Віртуози Києва” та мультиінструменталіст Максим Бережнюк.

За даними Держкіно, запис “Мавчиних музичних тем” відбувся на Forum Studios, легендарній студії в Римі. З італійської сторони до створення долучились лауреати міжнародних нагород, звукорежисери Фабіо Патріньяні, Федеріко Солаццо, Барбад Баят та Фабріціо Де Кароліс.