Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав український народ з Днем Незалежності та висловив йому свою підтримку.

Відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

“Сьогодні я вітаю народ України з Днем Незалежності”, – написав Джо Байден.

Також він додав, що український народ надихнув світ своєю мужністю та відданістю свободі й зазначив, що США прагнуть й надалі підтримувати Україну у захиств власного суверенітету та демократії.

Today, I congratulate the people of Ukraine on their Independence Day. The Ukrainian people have inspired the world with their courage and dedication to freedom. We are committed to continuing to support them as they defend their sovereignty and their democracy. — President Biden (@POTUS) August 24, 2022

Окрім того, Джо Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги Україні у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброєю та обладнанням.

“Я знаю, що цей День Незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі було вбито або поранено, мільйони були вимушені залишити свої домівки, і так багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік Незалежності”, — зазначив Байден.