Відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

“Сьогодні я вітаю народ України з Днем Незалежності”, – написав Джо Байден.

Також він додав, що український народ надихнув світ своєю мужністю та відданістю свободі й зазначив, що США прагнуть й надалі підтримувати Україну у захиств власного суверенітету та демократії.

Today, I congratulate the people of Ukraine on their Independence Day.

The Ukrainian people have inspired the world with their courage and dedication to freedom. We are committed to continuing to support them as they defend their sovereignty and their democracy.

— President Biden (@POTUS) August 24, 2022