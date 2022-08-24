Відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

“Сьогодні я вітаю народ України з Днем Незалежності”, – написав Джо Байден.

Також він додав, що український народ надихнув світ своєю мужністю та відданістю свободі й зазначив, що США прагнуть й надалі підтримувати Україну у захиств власного суверенітету та демократії.

Окрім того, Джо Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги Україні у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброєю та обладнанням.

“Я знаю, що цей День Незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі було вбито або поранено, мільйони були вимушені залишити свої домівки, і так багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік Незалежності”, — зазначив Байден.