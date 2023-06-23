П’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" закликав Захід не очікувати швидких результатів від українського контрнаступу, бо це не голлівудське кіно. Він додав, що вірить в успіх Збройних сил України та закликав союзників прискорити постачання новітнього озброєння.

Джерело: пресслужба “ЄС”

Порошенко порівняв наступальні операції російських військ, де 10 місяців росіяни стояли перед Бахмутом, і два тижні українського контрнаступу.

“Ми вже взяли сім сіл і йдемо по вісім кілометрів вперед. І це лише початок. Це просто розвідка вогнем. Так ми визначаємо найбільш перспективний напрямок українського наступу”.

“У нас є фантастичний генерал Залужний, і всі інші досвідчені українські молоді генерали”, – додав п’ятий Президент України.

Він закликав не очікувати швидких результатів, бо “це не кіно, голлівудське чи українське. Це дуже, дуже важкі бої”. А також додав:

“Але я абсолютно впевнений у майбутньому успіху створених нами з 2014 року за стандартами НАТО Збройних Сил України”.

Порошенко закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку України сучасною зброєю та технологіями.

“Будь ласка, продовжуйте підтримувати. Бо ця перемога, цей успіх не може бути без F-16, без протиповітряної оборони, без засобів радіоелектронної боротьби, і без санкції”.

Він зазначив, що Євросоюз вже схвалив 11-й пакет санкцій, який стримуватиме російську армію та наголосив, що “вкрай важливо, щоб ми отримали повідомлення про запрошення до майбутнього членства України в НАТО” на саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

“Без цього не буде ні миру, ні перемоги, ні сталої стабільності”, – заявив Петро Порошенко.