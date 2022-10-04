Українське військо продовжує звільняти раніше окуповані території та стримує атаки росіян. Успішний контрнаступ ЗСУ згуртовує країни Заходу та змушує росіян втікати. Проте українська армія, на жаль, також зазнає втрат. Так, у бою за Зайцеве загинув молодий український нацгвардієць Євген Козлов на псевдо "Кіпіш".

Про це #Буквам повідомив побратим Євгена.

Український армієць загинув 18 серпня під час бою з ЧВК “Вагнер”.

Боєць частини 3018 Національної гвардії України ціною власного життя знешкодив відділення бойовиків.

Йому було лише 19 років.

У зведенні Генштабу за 18 серпня повідомляли, що російські окупанти активізували атаки зокрема на Соледар, Бахмутське та Зайцеве.

#Букви публікують історії героїв.

Раніше стало відомо, що у червні під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович. Він був з Бучі та загинув у небі над Чорним морем. Тіло льотчика вдалось знайти та транспортувати лише зараз.

Довідка. ЧВК “Вагнер” – російська військова структура, яку комплектують найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника РФ режиму Асада, у Судані.