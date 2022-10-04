Про це #Буквам повідомив побратим Євгена.
Український армієць загинув 18 серпня під час бою з ЧВК “Вагнер”.
Боєць частини 3018 Національної гвардії України ціною власного життя знешкодив відділення бойовиків.
Йому було лише 19 років.
У зведенні Генштабу за 18 серпня повідомляли, що російські окупанти активізували атаки зокрема на Соледар, Бахмутське та Зайцеве.
#Букви публікують історії героїв.
Раніше стало відомо, що у червні під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович. Він був з Бучі та загинув у небі над Чорним морем. Тіло льотчика вдалось знайти та транспортувати лише зараз.
Довідка. ЧВК “Вагнер” – російська військова структура, яку комплектують найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника РФ режиму Асада, у Судані.
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