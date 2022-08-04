Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що уже на початковому етапі розробки англомовної доповіді українська команда "зайшла у глухий кут", де аргументи щодо неприпустимості та неповноти такого матеріалу не були враховані.

Про це вона повідомила у Facebook.

На англомовному сайті Amnesty International вийшов матеріал, у якому критикувалися дії Збройних Сил України. Його створили на основі даних, які зібрали іноземні дослідники та дослідниці Департаменту реагування на кризи глобального офісу організації.

Натомість український офіс не був долучений до підготовки чи написання тексту публікації.

Покальчук запевнила, що зі свого боку представники й представниці українського офісу зробили все, що могли, аби цей матеріал не було оприлюднено.

“Коли на наші неодноразові заперечення ми отримали у відповідь безкомпромісне “ні”, ми також зробили все, що могли, аби мінімізувати поширення матеріалу. Ми просили в авторів та авторок надіслати нам завчасно всі версії матеріалу (на жаль, цього не відбулось), ми переконали їх попросити офіційний коментар від Міністерства оборони України, але при цьому вони, на жаль, не надали достатньо часу на отримання відповіді і опублікували це дослідження без їхнього коментаря. Ми також категорично відмовилися публікувати цей прес-реліз на нашому сайті чи перекладати його на українську, через його, на нашу думку, односторонність. Нам дуже прикро, що навіть після всіх можливих аргументів «проти» нас усе одно не почули”, – пояснила вона.

Керівниця наголосила, що кожна людина з українського офісу знає, що саме РФ відповідальна за злочини агресії проти України. Щобільше, значна частина команди – це люди, які особисто вимушені були рятувати себе і близьких від війни з РФ, а дехто з них уже двічі стали вимушеними переселенцями.

Покальчук зауважила, що із 24 лютого український офіс без упину працювали над тим, щоби всі воєнні злочини РФ були верифіковані та зафіксовані для міжнародної спільноти. Команда випустила понад два десятки матеріалів про злочини, вчинені РФ на території України.

Проте, за її словами, бюрократія, нерозуміння локального контексту, негнучка система роботи, ігнорування думки української команди та позиції правозахисної спільноти в Україні, – усе це завадило зупинити реліз іще на стадії ідеї, як би це мало бути.

Водночас вона запевнила, що українська команда продовжить боротися надалі в різних формах і на різних позиціях, “чого б це не вартувало”.

Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіз свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.

Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім’ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст”, – написав він у Twitter.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям РФ як держави-терориста – “це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували”.

Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.