Осередок Міжнародного ПЕН-клубу, створеного з метою захисту свободи слова та прав авторів, в Україні оголосив довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2021 року.

Про це повідомили на сайті Українського ПЕНу.

Український ПЕН – осередок Міжнародного ПЕН-клубу. Діяльність організації спрямована на захист свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву: організовує правозахисні акції, ініціює написання відкритих листів та звернень, пов’язаних із порушенням прав та свобод авторів. Також український ПЕН має свої премії.

Зокрема, Премія імені Юрія Шевельова — літературна премія за досягнення в галузі есеїстики. Названа на честь Юрія Шевельова, оскільки саме він започаткував модерну українську есеїстику.

Український ПЕН завершив приймання зголошень на здобуття Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2021 року ще 15 жовтня. Згодом усі заявки перевірили на відповідність технічним і жанровим критеріям та оголосили довгий список номінантів.

Так, до списку увійшли 10 книг:

1.“За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини” Агеєва Віра

2. “Світлий Шлях”: історія одного концтабору” Асєєв Станіслав

3. “Ласощі для Медора” Бондар Андрій

4. “20+1, або Земля мертвих” Вольвач Павло

5. “Республіка занепаду: Ідеологія французького інтеґрального націоналізму за Третьої республіки” Гомза Іван

6. “Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача” Діброва Володимир

7.“Крім “Кобзаря” Назаренко Михайло

8. “Живі й мертві”Олійник Юрій

9. “Лексикон націоналіста та інші есеї” Рябчук Микола

10. “Бог на 60 відсотків” Улюра Ганна.

Короткий список номінантів на здобуття Премії буде опубліковано не пізніше 10 грудня. Оголошення лауреата традиційно відбудеться– 17 грудня, в день народження Юрія Шевельова.

Зауважимо, що лауреатами премії в попередні роки стали Тарас Прохасько, Костянтин Москалець, Андрій Любка, Володимир Єрмоленко, Діана Клочко та інші.