Український плавець Максим Крипак завоював золоту нагороду Паралімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія). Це вже 16-те "золото" для збірної України.

Про це поінформували в Паралімпійському комітеті України. Крім того, дані оприлюднені на офіційному сайті змагань.

Крипак став володарем золотої нагороди на дистанції 400 метрів вільним стилем. Він виступав у класі S10 (спорстмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою ступнею чи кінцівкою нижче коліна).

Як інформує “Суспільне”, у фіналі 400 метрів вільним стилем український спортсмен був одним із претендентів на медалі. За часом у кваліфікації його випереджали нідерландець Бас Таккен, канадець Александр Еліотт та австралієць Томас Галлахер.

Однак у фіналі Крипак розпочав заплив лідером і зрештою став переможцем запливу (подолав дистанцію менш, ніж за 4 хвилини).

У Токіо українець уже виборов два “золота” в 100-метрівці вільним стилем та батерфляєм, а також “срібло” – у 50-метрівці вільним стилем.

Крім того, українці сьогодні завоювали ще дві “бронзи”:

• Іван Май та Лев Кац – у командній грі в настільний теніс;

• Яна Бережна – в жіночому плаванні на дистанцію 100 метрів брасом.