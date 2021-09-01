Про це поінформували в Паралімпійському комітеті України. Крім того, дані оприлюднені на офіційному сайті змагань.
Крипак став володарем золотої нагороди на дистанції 400 метрів вільним стилем. Він виступав у класі S10 (спорстмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою ступнею чи кінцівкою нижче коліна).
Як інформує “Суспільне”, у фіналі 400 метрів вільним стилем український спортсмен був одним із претендентів на медалі. За часом у кваліфікації його випереджали нідерландець Бас Таккен, канадець Александр Еліотт та австралієць Томас Галлахер.
Однак у фіналі Крипак розпочав заплив лідером і зрештою став переможцем запливу (подолав дистанцію менш, ніж за 4 хвилини).
У Токіо українець уже виборов два “золота” в 100-метрівці вільним стилем та батерфляєм, а також “срібло” – у 50-метрівці вільним стилем.
Крім того, українці сьогодні завоювали ще дві “бронзи”:
• Іван Май та Лев Кац – у командній грі в настільний теніс;
• Яна Бережна – в жіночому плаванні на дистанцію 100 метрів брасом.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.
- У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці медального заліку.