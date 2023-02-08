За даними правозахисників, нещодавно у російській колонії Оренбурзької області РФ помер незаконно засуджений за "шпигунство" у тимчасово окупованому Криму український політв’язень Костянтин Ширінг.

Про це повідомили у Кримській правозахисній групі, посилаючись на власні джерела.

“61-річний українець Костянтин Ширінг, котрого засудили на 12 років за звинуваченням у “шпигунстві”, помер у колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області Росії, де відбував незаконне покарання”, – йдеться в повідомленні.

За словами правозахисників, Ширінг звертався по медичну допомогу, втім йому її не надали. Чоловік потребував операції на серці.

Офіційного підтвердження факту смерті Ширінга від адміністрації колонії немає. У КПГ зауважили, що формально буде проводитись слідство.

ДОВІДКА. У жовтні 2021 року так званий “Верховний суд Криму” засудив Костянтина Ширінга до 12 років ув‘язнення у колонії суворого режиму за звинуваченням у нібито “шпигунстві”.

ФСБ заявила, що Ширін брав участь в “українській розвідувально-диверсійній групі”.