На стелі, встановленій на межі Донецької та Харківської областей, підняли прапор України. Завдяки нашим Збройним силам ділянка траси Київ-Харків-Довжанський вільна від росіян.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що дорога ще вкрай небезпечна, оскільки буквально нашпигована смертоносним залізяччям.

“Тут ще недавно велися запеклі бої, а тепер про них нагадують тільки залишена техніка та мінні поля”, – йдеться у дописі.

Кириленко разом із першим заступником голови МВС Євгенієм Єніним та головою ДСНС Сергієм Круком виїхали на місце, щоб оцінити масштаби робіт, які потрібно буде виконати по розмінуванню.

Він також зауважив, що найкращих рятувальників, які під час цієї війни віддано й вправно виконують свій професійний обов’язок, іноді — на межі людських сил і можливостей, відзначили державними та відомчими нагородами.