Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Він зазначив, що дорога ще вкрай небезпечна, оскільки буквально нашпигована смертоносним залізяччям.
“Тут ще недавно велися запеклі бої, а тепер про них нагадують тільки залишена техніка та мінні поля”, – йдеться у дописі.
Кириленко разом із першим заступником голови МВС Євгенієм Єніним та головою ДСНС Сергієм Круком виїхали на місце, щоб оцінити масштаби робіт, які потрібно буде виконати по розмінуванню.
Він також зауважив, що найкращих рятувальників, які під час цієї війни віддано й вправно виконують свій професійний обов’язок, іноді — на межі людських сил і можливостей, відзначили державними та відомчими нагородами.
- Олексій Петров, ветеран АТО, який зараз захищає Україну в лавах одного зі стрілецьких підрозділів, переконаний в успіхах українського контрнаступу.
- Триває двісті дев’ята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом поточної доби авіація Сил оборони України вразила 12 районів зосередження живої сили й військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу.
- З початку повномасштабної російсько-української війни, станом на 20 вересня, Збройні сили України знищили 54 810 одиниць живої сили РФ. Протягом останньої доби ліквідували 160 окупантів.
- РФ зіштовхується з усе більшими проблемами при відстоюванні окупованих територій Херсонської області. Ймовірно, Збройні сили України зможуть відвоювати значну частину, якщо не всю, західної Херсонської області найближчими тижнями.