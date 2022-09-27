Український прапор підняли у Куп’янську-Вузловому – відео від ГУР

Українські армійці продовжують звільняти території від російських окупантів під час контрнаступу. Так, синьо-жовтий прапор замайорів у Куп'янську-Вузловому на Харківщині.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР МОУ.

У селищі підняли український прапор. Куп’янськ-Вузловий звільняли від росіян зокрема бійці спецпідрозділу Kraken.

На відео один із командирів Kraken Сергій Величко на псевдо “Чилі” підіймає прапор у населеному пункті.

27 вересня інформацію про звільнення селища повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, зазначивши, що Куп’янськ-Вузловий – важливий логістичний центр на Харківщині. Через нього проходить залізниця, якою росіяни користувались задля забезпечення своєї армії.

У пресслужбі ГУР уточнили, що Куп’янськ-Вузловий звільнено сьогодні, 27 вересня 2022 року.