Президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор уже в Лимані Донецької області. Однак, там ще тривають бої.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

Голова держави зауважив, що протягом цього тижня українських прапорів на Донбасі побільшало, а ще за тиждень — стане ще більше.

“Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких “нестиковочок” буде все більше і більше” — сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна поверне свої території: “І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року. Усюди буде наш прапор”, — підкреслив він.

Нагадаємо, що Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.