Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
Голова держави зауважив, що протягом цього тижня українських прапорів на Донбасі побільшало, а ще за тиждень — стане ще більше.
“Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких “нестиковочок” буде все більше і більше” — сказав він.
Зеленський наголосив, що Україна поверне свої території: “І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року. Усюди буде наш прапор”, — підкреслив він.
Нагадаємо, що Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.
Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.
- Українські військові, ймовірно, протягом наступних 72-х годин захоплять або оточать Лиман, що у Донецькій області.
- Російські військові, які знаходяться у Лимані, просили своє керівництво дати дозвіл на вихід з міста, однак отримали відмову.
- Російський окупант подзвонив своїй дружині та пожалівся, що вони потрапили в оточення Збройних сил України. Під час розмови окупант заявив дружині, що “просто позвонил попрощаться”.