Про це повідомляють #Букви.
На кадрах видно, як група людей на Кремлівській набережній поблизу Кремля та собору Василія Блаженного запускає в небо великий український прапор на повітряних кулях.
Прапор повільно підіймається вгору на тлі Кремля.
Український прапор над Кремлем 🇺🇦
В центрі столиці держави-агресора Москві в небо запустили український прапор.
У когось пригорить 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/wLb3RxfEwu
— Букви (@Bykvu) August 23, 2021
Нагадаємо, що 23 серпня України відзначає День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг вже понад тридцять років майорить над українськими містами, а його історія заходить далеко за межі минулого століття. #Букви розповіли про історію та становлення головного українського символу – Державного Прапора.
- В Києві відбулася урочиста церемонія підняття найбільшого державного прапора України.