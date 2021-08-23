У понеділок, 23 серпня, невідомі запустили український прапор в небо над московським Кремлем.

Про це повідомляють #Букви.

На кадрах видно, як група людей на Кремлівській набережній поблизу Кремля та собору Василія Блаженного запускає в небо великий український прапор на повітряних кулях.

Прапор повільно підіймається вгору на тлі Кремля.

Український прапор над Кремлем 🇺🇦 В центрі столиці держави-агресора Москві в небо запустили український прапор. У когось пригорить 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/wLb3RxfEwu — Букви (@Bykvu) August 23, 2021

Нагадаємо, що 23 серпня України відзначає День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг вже понад тридцять років майорить над українськими містами, а його історія заходить далеко за межі минулого століття. #Букви розповіли про історію та становлення головного українського символу – Державного Прапора.