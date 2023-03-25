Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Відтак, цією нагородою відзначаються кампанії та агентства, які демонструють найвищий рівень стратегічного планування, креативності та бізнес-результатів.

Проєкт стартував 6 серпня 2022 року й триває досі. У межах кінотуру організатори влаштовують численні зустрічі з кінематографістами, спеціально для військових влаштовуються допрем’єрні покази українських фільмів за участю режисерів, акторів та знімальної групи.

Ідеолог ініціативи, продюсер туру та голова асоціації “Дивись українське!” Андрій Різоль розповів, що амбасадорами проєкту стали відомі кінематографісти: Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Тритенко, які системно виїжджають на кінопокази.

За його словами, з представленням своїх фільмів тур відвідали більш ніж 30 знаних кінематографістів. Крім того, у межах реалізації туру було здійснено понад 1 150 кінопоказів у 231 населеному пункті 21 області України.

“Перемога у такому престижному фестивалі важливе підтвердження, що ми все робимо правильно. Це мотивує продовжувати та розвивати проєкт”, – прокоментував Андрій Різоль.

Довідково. Кінопокази національного туру “Кіно заради Перемоги!” організовано асоціацією “Дивись українське!”.

Проєкт реалізується за ініціативи Офісу президента України, Державного агентства України з питань кіно, Асоціації “Дивись українське!” за підтримки фонду “МХП-Громаді” та компанії Deloitte в Україні, за сприяння компанії “Вавілон”, ГО “УкрКіноФест”, ГО “Спілка підприємців теле та кіноіндустрії”, окремих підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та Національною поліцією України.