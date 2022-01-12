Потужні протитанкові ракети Javelin, котрі Україна отримує від США справедливо домінують у новинах. Проте, переважна частина протитанкового ракетного арсеналу в Україні — ПТРК українського виробництва, котрі можуть конкурувати із комплексами світового рівня.

Про це йдеться у матеріалі профільного військового журналіста американського видання Forbes Девіда Акса.

За словами журналіста, Javelin це не просто високоефективна зброя — це також “символ підтримки США України”. Проте, у своєму матеріалі Девід Акс наголошує на тому, що український ПТРК “Стугна-П” значно дешевший, при цьому не менш небезпечний.

Зокрема, журналіст видання звернув увагу на відео використання українського ПТРК. На ньому українські військові знищують вантажівку окупантів, котра атакували український блокпост.

Девід Акс вказує на заявлену дальність ураженої цілі у 5,6 км, що є більшою відстанню ураження, ніж у Javelin. Окрім цього, він також зауважує на наявності дуги на траєкторії польоту ракети.

“Це вказує на її режим атаки зверху, який допомагає ПТРК вразити транспортний засіб у верхній частині, де броня зазвичай найтонша”, – зазначає журналіст.

Акс визнає, що робити висновки за відео небезпечно, проте “Стугна-П” “безсумнівно, працює, вражає” та може мати стратегічне значення у разі чергової атаки РФ.

Довідка. Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

“Стугна-П” — український протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Комплекс може вести вогонь ракетами калібру 130 мм. Для потреб української армії у 2015 році розроблено новий мобільний протитанковий комплекс на базі CFmoto Tracker 800. Екіпаж всюдиходу складає всього дві особи.

Основна відмінність. Американський ПТРК має інфрачервону головку самонаведення, що дозволяє його використовувати за принципом “вистрілив-забув”. Український ПТРК – наводиться напівавтоматично лазерним променем, керувати комплексом можна через пульт, який виноситься на відстань до 50 метрів.