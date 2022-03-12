Про це йдеться у дописі Олександра Авраменка в Instagram.
У соцмережі Авраменко опублікував фото, показавши, як російські окупанти розгромили місто Буча, що поблизу Києва.
Допис під фото він зробив у форматі тестового запитання із Зовнішнього незалежного оцінювання.
“Урок 41. Минулого року переїхав жити з Києва до Бучі. Я встиг полюбити це місто. Але мою любов зруйнувала росія. Памятайте про злочини “братського» народу…””, – написав Авраменко.
Опісля він запитав у підписників, у якому зі слів тексту допущено орфографічну помилку.
А. Києва
Б. росія
В. памятайте
А потім додав, що помилку допущено тільки у слові “памятайте”, яке має писатись з апострофом – “пам’ятайте”.