Український вчитель, доцент, автор підручників, тестів ЗНО, теле- і радіоведучий Олександр Авраменко повідомив, що назву країни-загарбника "Росія" можна писати з маленької літери.

Про це йдеться у дописі Олександра Авраменка в Instagram.

У соцмережі Авраменко опублікував фото, показавши, як російські окупанти розгромили місто Буча, що поблизу Києва.

Допис під фото він зробив у форматі тестового запитання із Зовнішнього незалежного оцінювання.

“Урок 41. Минулого року переїхав жити з Києва до Бучі. Я встиг полюбити це місто. Але мою любов зруйнувала росія. Памятайте про злочини “братського» народу…””, – написав Авраменко.

Опісля він запитав у підписників, у якому зі слів тексту допущено орфографічну помилку.

А. Києва

Б. росія

В. памятайте

А потім додав, що помилку допущено тільки у слові “памятайте”, яке має писатись з апострофом – “пам’ятайте”.