Джерело: YouTube-канал Дмитра Данилова.
Вихід гри заплановано на 2025 рік, нині завершено 10% роботи над проєктом. Karpatia: Order of the Comet розробляють на движку Unreal Engine, геймплей буде від першої особи. Вона буде доступною у Steam.
Поки що розробник оприлюднив тизер гри.
За сюжетом, у 2023 році світ очікує прильоту комети Біелі, яка проходить над Землею раз на 500 років. Під час цього космічний об’єкт витягує гази з ґрунту планети, що сіє паніку серед людей. Члени Ордену Комети користуються станом людей, аби спробувати захопити владу в Європі.
“Вирішуйте головоломки, досліджуйте замок і його околиці”, – йдеться в описі відео.
Перед головним героєм постає завдання перешкодити їхнім планам. Він має знайти стародавню книгу, яка захована саме у замку Паланок.
У тизері показано деякі кадри замку, який зачинено на ремонт. У кінці тизеру головний герой бере до рук сокиру й каже: “Гаразд, просто сподіваюся, що ця місія не завершиться ще одним замком”.
Розробник поділився, що мав ідею створити гру ще у 2016 році. Він обрав замок на Закарпатті через його архітектуру. Зокрема будівля складається з чотирьох рівнів, кожен з яких має свої ворота і є відокремленим. Замок має багато підземних ходів, кімнат та колодязь. Дмитро Данилов планує використати у грі ці особливості замку для окремої місії.
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