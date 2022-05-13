Сапер, офіцер ЗСУ на ім’я Максим детально розповів, як російські війська декілька днів намагалися форсувати Сіверський Донець, але були зупиненні українською армією.

Максим опублікував у Twitter відповідний тред.

За словами сапера, 6 травня розвідка повідомила, що у Білогірівці на березі річки Сіверський Донець збирається чисельне угрупування ворожої техніки.

Командир наказав Максимові здійснити інженерну розвідку місцевості. 7 травня його підрозділ вирушив виконувати наказ у Григорівці та Білогірівці.

Сапер знав, що окупантам знадобляться моторизовані човни, враховуючи течію, та щонайменше 2 години, щоб влаштувати переправу.

10 травня понтонну переправу було зруйновано. Максим разом з іншими захисниками України доклав до цього руку.

“Я зробив свою частину роботи. Пишаюся тим, що служу Україні”, – повідомив Максим.

Дякуючи українським героям, зокрема Максимові, плани окупантів по оточенню Лисичанська були зруйновані. Ворог три дні безуспішно намагався форсувати річку, але ЗСУ відбивали атаки одну за одною.