Максим опублікував у Twitter відповідний тред.
За словами сапера, 6 травня розвідка повідомила, що у Білогірівці на березі річки Сіверський Донець збирається чисельне угрупування ворожої техніки.
Командир наказав Максимові здійснити інженерну розвідку місцевості. 7 травня його підрозділ вирушив виконувати наказ у Григорівці та Білогірівці.
Сапер знав, що окупантам знадобляться моторизовані човни, враховуючи течію, та щонайменше 2 години, щоб влаштувати переправу.
10 травня понтонну переправу було зруйновано. Максим разом з іншими захисниками України доклав до цього руку.
“Я зробив свою частину роботи. Пишаюся тим, що служу Україні”, – повідомив Максим.
Дякуючи українським героям, зокрема Максимові, плани окупантів по оточенню Лисичанська були зруйновані. Ворог три дні безуспішно намагався форсувати річку, але ЗСУ відбивали атаки одну за одною.
- Раніше повідомлялося, що Українські військові за добу ліквідували два понтонні мости через Сіверський Донець.
- Також Генштаб повідомляв, що під Харковом підрозділи РФ перейшли до оборони.