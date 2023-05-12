11 травня у Ліверпулі відбувся другий півфінал "Євробачення-2023". Окрім виступів учасників пісенного конкурсу, на сцені з'явилися українські музиканти, що заспівали "Щедрика".

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Представниця України на “Євробаченні-2014” Марія Яремчук, учасниця “Дитячого Євробачення” Злата Дзюнька та репер OTOY виконали попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні.

Зокрема, Марія Яремчук заспівала композицію свого батька, Назарія Яремчука, “Родина”. Перформанс “Музика єднає покоління” розповідає про зв’язок між різними поколіннями українців та культовою музичною спадщиною нашої країни.

Нагадаємо, що 9 травня, у Ліверпулі пройшов перший півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2023”. За право представити свою країну у фіналі конкурсу змагалися 15 учасників і лише 10 з них мали змогу пройти далі. Другий півфінал відбувся 11 травня.

Своєю чергою, Гурт TVORCHI з піснею “Heart of Steel”, які представляють цьогоріч Україну одразу потрапляють у фінал шоу, який відбудеться вже завтра – 13 травня.