Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Представниця України на “Євробаченні-2014” Марія Яремчук, учасниця “Дитячого Євробачення” Злата Дзюнька та репер OTOY виконали попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні.
Зокрема, Марія Яремчук заспівала композицію свого батька, Назарія Яремчука, “Родина”. Перформанс “Музика єднає покоління” розповідає про зв’язок між різними поколіннями українців та культовою музичною спадщиною нашої країни.
Нагадаємо, що 9 травня, у Ліверпулі пройшов перший півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2023”. За право представити свою країну у фіналі конкурсу змагалися 15 учасників і лише 10 з них мали змогу пройти далі. Другий півфінал відбувся 11 травня.
Своєю чергою, Гурт TVORCHI з піснею “Heart of Steel”, які представляють цьогоріч Україну одразу потрапляють у фінал шоу, який відбудеться вже завтра – 13 травня.
- У Європейській мовній спілці підвередили, що президент України Володимир Зеленський хотів виступити зі зверненням під час фіналу пісенного конкурсу “Євробачення”, хоча прессекретар президента Сергій Никифоров спростував цю інформацію.
- У Ліверпулі відкрили мурал з доповненою реальністю та музикою гурту TVORCHI, який цьогоріч представляє Україну на пісенному конкурсі “Євробачення”.
- У Ліверпулі напередодні пісенного конкурсу “Євробачення”, який відбудеться там від імені України, відкрили пам’ятник, присвячений надії на мир в Україні.