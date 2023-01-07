Про це йдеться у повідомленні авторів словника.

“Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії. Вираз, по суті, є рімейком української національної ідеї, сформульованої Лесем Подерев’янським ще у 2014 році, — “від’***іться від нас”. Найширше використання цього та інших ненормативних висловів усіма шарами суспільства демонструє трансгресію суспільних норм, характерну для війни”, — додали автори.

У “Мислово” назвали “іронічним” той факт, що фраза року є “питомо російською” тоді, коли Україна ствердила свою незалежність, а українська мова розвивається та витісняє російську.

Водночас інші претенденти на звання слова року теж пов’язані з війною, зокрема:

  • доброго вечора, ми з України,
  • катастрофа,
  • біженці/переселенці,
  • ЗСУ,
  • волонтер, доброволець,
  • геноцид, терор,
  • допомога.

Автори зауважили, що обирають слово року вдесяте, а основними критеріями є популярність слова та соціальна значущість. 