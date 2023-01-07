Про це йдеться у повідомленні авторів словника.
“Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії. Вираз, по суті, є рімейком української національної ідеї, сформульованої Лесем Подерев’янським ще у 2014 році, — “від’***іться від нас”. Найширше використання цього та інших ненормативних висловів усіма шарами суспільства демонструє трансгресію суспільних норм, характерну для війни”, — додали автори.
У “Мислово” назвали “іронічним” той факт, що фраза року є “питомо російською” тоді, коли Україна ствердила свою незалежність, а українська мова розвивається та витісняє російську.
Водночас інші претенденти на звання слова року теж пов’язані з війною, зокрема:
- доброго вечора, ми з України,
- катастрофа,
- біженці/переселенці,
- ЗСУ,
- волонтер, доброволець,
- геноцид, терор,
- допомога.
Автори зауважили, що обирають слово року вдесяте, а основними критеріями є популярність слова та соціальна значущість.
- Вперше Оксфордський словник англійської мови обрав слово року шляхом голосування. У 2022 році ним став вислів “режим гобліна” (goblin mode).
- За версією американського словника Merriam-Webster (Вебстера), головним словом 2022 року став “газлайтинг”.
- Автори словника англійської мови Collins Dictionary назвали “пермакризу” (permacrisis) головним словом 2022 року.