Фраза "русский военный корабль, иди на х*й" стала словом 2022 року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

Про це йдеться у повідомленні авторів словника.

“Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії. Вираз, по суті, є рімейком української національної ідеї, сформульованої Лесем Подерев’янським ще у 2014 році, — “від’***іться від нас”. Найширше використання цього та інших ненормативних висловів усіма шарами суспільства демонструє трансгресію суспільних норм, характерну для війни”, — додали автори.

У “Мислово” назвали “іронічним” той факт, що фраза року є “питомо російською” тоді, коли Україна ствердила свою незалежність, а українська мова розвивається та витісняє російську.

Водночас інші претенденти на звання слова року теж пов’язані з війною, зокрема:

доброго вечора, ми з України,

катастрофа,

біженці/переселенці,

ЗСУ,

волонтер, доброволець,

геноцид, терор,

допомога.

Автори зауважили, що обирають слово року вдесяте, а основними критеріями є популярність слова та соціальна значущість.