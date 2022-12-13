Український спорстмен Денис Берінчік, чемпіон WBO International та новий чемпіон EBU у легкій вазі (17-0, 9 КО), розповів про свій бій проти французького боксера Івана Менді. Він також поділився планами на майбутнє.

Про це йшлося під час прес-конференції.

За його словами, бій проти французького колеги пройшов під “наше диктування”. В останньому бою Денис Берінчик здобув перемогу над володарем титулу EBU Іваном Менді. За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу українцю: 117-111, 116-112, 116-112.

Пояс переможця привезли в Україну, а присвятив він здобуте перше місце – “усім українця, і нашому генералу Валерію Залужному”.

“Оскільки у нас перемог багато, і коли приїхали до тренувального табору, були приємні новини – про Херсон, про кавуни”, – підкреслив спортсмен.



Щодо поєдинку на великому стадіоні він додав, що мав вже такий досвід у своїй кар’єрі. Тому велика арена його не здивувала.

“З хлопцями з Кракена я на зв’язку. Як тільки все почалося, я їм допомагав, неодноразово до них приїжджав і на Харківський напрямок, і на Донецький. Після бою вони привітали мене. Чи був Ломаченко на моєму бою з Менді? Ні. Усик був”, – зауважив він.



Денис Берінчік припустив, що наступною ареною для боїв навряд чи стануть Бровари, але, можливо, нею стане київський Палац спорту.

“К2 ще є моїми співпромоутерами. Коли закінчиться війна, бій або один-два захисти титулів хотілося б там провести”, – поділився спортсмен.

Стосовно ж співпраці з промоутерською компанією Френка Уоррена Берінчік не може розголошувати подробиці. Утім він натякнув, шо нову дату бою й суперника можуть оголосити вже через місяць.

Спортсмен розповів, що підтримує зв’язок з тими друзями та близькими, які пішли боронити Україну після російського вторгнення.

“Повномасштабна війна змінила мене. По-іншому дивишся на все це. Іноді здається, що ти – в якійсь страшній казці чи страшному сні. Але, на жаль, це жорстока реальність”, – поділився спортсмен.



Зазначимо, що Денис Берінчік здобув свою вже 17 перемогу на професійному рингу. Вперше з грудня 2021 року українець вийшов на бій. До цього, у грудні минулого року він одностайним рішенням суддів здолав росіянина Ісу Чанієва.