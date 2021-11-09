Український спортивний журналіст Андрій Сеньків повідомив про цькування в соцмережах після того, як в одному зі своїх останніх ефірів він виступив на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Про це він розповів Інституту масової інформації.

Андрій Сеньків журналіст ток-шоу про український футбол “ТаТоТаке”.

За його словами, в етері за 4 листопада він розкритикував українських футболістів, що виступили з гомофобними заявами. Йдеться про висловлювання щодо ЛГБТ нападника клубу “Динамо” та збірної України з футболу Артема Бєсєдіна, а також колишнього захисника збірної України Богдана Бутка.

Спортсмени сказали, пояснив Сеньків, що “не потиснули б руки своєму партнеру по команді, якби дізналися, що він гей, що такі не мають права жити в нашому суспільстві”. Журналіст розкритикував висловлювання футболістів і сказав, що “гомофоби – це відбиті наглухо люди”, яких йому шкода.

“Я їх розкритикував, сказав, що вони живуть у середньовіччі й, якщо їм некомфортно в цьому світі, хай краще вони ізолюються, ніж ізолювати геїв”, – розповів Сеньків.

Після цього на деяких Telegram-каналах виклали посилання на сторінки Сеньків в Instagram та Facebook з пропозицією “передати йому привіт”. Андрія Сеньківа почали масово цькувати в коментарях та писати в приватні повідомлення: “я б подивився, якби твої діти були геями”, “людину, яка займається агресивною ЛГБТ-пропагандою треба позбавляти батьківських прав, називали журналіста тупим тощо.

Він також додав, що вже не вперше виступає із заявами на підтримку ЛГБТ-спільноти й щоразу після цього його соцмережі наповнюються цькуванням.

Довідка. “ТаТоТаке” – ток-шоу про український футбол на Youtube. Ведучі обговорюють головні події, матчі, скандали, проблеми, трансфери, висловлювання і тенденції. Вони пояснюють, що відбувається, діляться власною інформацією і оцінюють суперечливі ситуації з різних боків.