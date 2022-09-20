Українець Ігор Клименко став переможцем престижної Всесвітньої премії Global Student Prize. За їхньою версією, він є найкращим студентом, який розробив "квадрокоптерний міношукач".

Про це повідомили організатори.

Разом з першим місцем його народили у розмірі 100 тисяч доларів. Ігоря Клименка, який навчається на фізико-математичному факультеті Київського політехнічного інституту, оголошено переможцем у Нью-Йорку.

Українець зрозумів, що хоче допомогти своїй країні ще у п’ятому класі, коли розпочалася війна. Він вирішив опановувати знання для розробки роботів для розмінування. Вже у десятому класі він став використовувати квадрокоптери та дрони у своїх ідеях.

Студент працює над своїм останнім дослідженням Quadcopter Mines Detector. Він успішно презентував розробку на різних конкурсах, зокрема став фіналістом Х Фестивалю інноваційних проєктів “Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ “. Ще він отримав золоту медаль у молодшій категорії на Малайзійській 21-й технологічній виставці (MTE) 2022.

У нього вже є два робочих прототипи пристрою. Ігор Клименко працює з інвесторами та різними організаціями для того, аби почати користуватися розробкою. Він прагне допомогти зменшити кількість жертв від вибухових пристроїв і почати відбудову України. Нині він бере участь у бізнес-інкубаторі UF Startup School Beginner 2022. Чоловік планує підписати з цією організацією угоду про співпрацю.

“Виріс у зруйнованій війною країні, де щодня він чує шум літаків, ракет чи снарядів, Ігор є активним волонтером, підтримуючи військові зусилля, готуючи та доставляючи провізію для військових і тих, хто її потребує. Щодня він продовжує навчатися, попри наслідки війни навколо нього, щоб здобути добру освіту, продовжувати свій розвиток, дослідження та відбудовувати Україну”, — пишуть про нього на сторінці Global Student Prize.

Він є членом Малої академії наук України з якою залучає молодь до вивчення науки та реалізації її ідей. Ігор Клименко читав лекції про популяризацію освіти та науки для студентів інноваційної школи Think Global. У дев’ятому класі став проводити онлайн-заняття з математики для молодших школярів. Вже два роки він викладає учням математику.

Студент планує реалізувати свій пристрій і почати масове виробництво.