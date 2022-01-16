Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.
Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту апарат дистанційного зондування Землі “Січ 2-30”, що розроблений на державному підприємстві “Конструкторське бюро “Південне”.
За словами прем’єр-міністра, за допомогою супутника можна буде моніторити використання земель, лісових та водних ресурсів. Окрім цього, з його допомогою швидше й ефективніше ліквідовуватимуть наслідки стихійних лих.
“Тут немає малих кроків, адже все це — величезний крок для України: для української космічної галузі, для сфери захисту довкілля та для розвитку економіки”, – написав Денис Шмигаль.
- Нагадаємо, у Флориді в США 13 січня 2022 року компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету SpaseX Falcon 9 з українським супутником. “Січ 2-30” розробили та виробили в державному конструкторському бюро “Південне” в Дніпрі.
- Україна протягом п’яти років має намір вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром.
- Також повідомлялось, що завдяки зонду InSight вчені отримують інформацію про планету. Апарат наразі працює в економному режимі, він має відновити роботу наступного тижня.
- Раніше повідомлялось, що космічні сили США підтвердили часткове руйнування китайського метеосупутника YunHai 1-02 у березні 2021 року, спричинене зіткненням із космічним сміттям, що залишилося після російської місії 1996 року.
- Окрім цього, Росія випробувала протисупутникову зброю на орбіті – і тепер космонавти Міжнародної космічної станції в небезпеці.