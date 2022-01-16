Український супутник дозволить моніторити використання земель, лісових та водних ресурсів, а також допоможе швидше й ефективніше ліквідовувати наслідки стихійних лих.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту апарат дистанційного зондування Землі “Січ 2-30”, що розроблений на державному підприємстві “Конструкторське бюро “Південне”.

За словами прем’єр-міністра, за допомогою супутника можна буде моніторити використання земель, лісових та водних ресурсів. Окрім цього, з його допомогою швидше й ефективніше ліквідовуватимуть наслідки стихійних лих.