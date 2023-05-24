Питання експорту української аграрної продукції в Європу обговорили міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський з іспанським колегою Луїсом Планасом Пучадесом. В Іспанії наголосили, що уважно стежать за подій щодо експорту і готові й надалі підтримувати Україну.

Джерело: пресслужба Мінагрополітики.

Очільники відомств порушили питання експорту. Микола Сольський подякував, що Іспанія стала одним із підписантів листа від профільних міністрів 14 країн ЄС до Єврокомісії.

Підписанти висловили стурбованість через запровадження тимчасової заборони на імпорт агропродукції з України до п’яти держав ЄС. Вони закликали Єврокомісію пояснити таке рішення.

Луїс Планас Пучадес зауважив, що Іспанія уважно стежить за розвитком подій.

Reuters раніше писало, що в Іспанії очікують найгіршу ситуацію за десятиліття через посуху. Ще у квітні міністр сільського господарства просив Євросоюз про екстрену допомогу. За його словами, ситуація, спричинена цією посухою, настільки масштабна, що її наслідки неможливо подолати лише власним коштом.

Минулого тижня уряд Іспанії виділив понад 2 млрд євро на подолання надзвичайної ситуації. Також країна попросила 450 млн євро з кризового фонду Єврокомісії.