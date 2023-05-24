Джерело: пресслужба Мінагрополітики.
Очільники відомств порушили питання експорту. Микола Сольський подякував, що Іспанія стала одним із підписантів листа від профільних міністрів 14 країн ЄС до Єврокомісії.
Підписанти висловили стурбованість через запровадження тимчасової заборони на імпорт агропродукції з України до п’яти держав ЄС. Вони закликали Єврокомісію пояснити таке рішення.
Луїс Планас Пучадес зауважив, що Іспанія уважно стежить за розвитком подій.
Reuters раніше писало, що в Іспанії очікують найгіршу ситуацію за десятиліття через посуху. Ще у квітні міністр сільського господарства просив Євросоюз про екстрену допомогу. За його словами, ситуація, спричинена цією посухою, настільки масштабна, що її наслідки неможливо подолати лише власним коштом.
Минулого тижня уряд Іспанії виділив понад 2 млрд євро на подолання надзвичайної ситуації. Також країна попросила 450 млн євро з кризового фонду Єврокомісії.
- З кінця 2022 року Іспанія переживає тривалу посуху. Протягом березня-квітня опадів фактично не було. Це все відбувається на тлі високої температури повітря, що більше нагадує літо, аніж весну.
- З країн-сусідів України на сьогодні лише Угорщина не скасувала односторонні обмеження проти українського агроімпорту.