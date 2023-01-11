11 січня у Туреччині відбулась зустріч українського та російського омбудсменів - Дмитра Лубінця та Тетяни Москалькової. За інформацією ЗМІ, під час перемовин сторони узгодили обмін 40 полоненими.

Про це повідомляє Sky News.

За інформацією видання, Лубінець та Москалькова під час перемовин у столиці Туреччині дійшли згоди щодо обміну 40 полонених.

Тетяна Москалькова та Дмитро Лубінець провели зустріч у готелі Анкари, на полях міжнародної конференції омбудсменів.

“Під час переговорів, які тривали 40 хвилин, пара домовилася про обмін 40 військовополоненими, але більше деталей обговорення поки що невідомо”, – зазначили у виданні.

Варто зауважити, що уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець офіційно не повідомляв про домовленість щодо обміну полоненими.

На своїй сторінці у Facebook він лише зазначив, що сьогодні двічі зустрічався з Москальковою.

Під час першої зустрічі сторони обговорили низку гуманітарних питань щодо надання правозахисної допомоги українцям та росіянам та обмінялися конкретними пропозиціями.

На другій зустрічі до омбудсменів доєднались Голова Великих Національних Зборів Турецької Республіки Мустафа Шентоп та Головний Омбудсман Турецької Республіки Шереф Малкоч.

“Під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань,” – наголосив Лубінець.