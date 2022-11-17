Про це повідомляє Politico з посиланням на слова американських чиновників.
Останніми днями українські офіційні особи звернулися до своїх американських і європейських колег з проханням про допомогу в підготовці до тривалого періоду з обмеженням електроенергії та газу.
Для ремонту інфраструктури Україні потрібні генератори, труби та арматура. Наразі Київ намагається полагодити пошкоджену інфраструктуру, але побоюється, що нові атаки з боку Росії можуть зробити це практично неможливим.
Ппередження демонструють рівень занепокоєння українських посадовців щодо майбутньої зими та потенційних наслідків тривалих пошкоджень інфраструктури.
В Україні побоюються, що це може призупинити виробництво їжі та транспортні операції — критично важливі служби, необхідні для підтримки військових операцій.
“Це одне з найбільш критичних питань, яке ми зараз обговорюємо з американцями та європейцями”, — сказав радник українського уряду, додавши, що деякі українці виїхали з країни через страх, що енергетична криза буде тільки посилюватися.
- 15 листопада відбулась найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Найскладніша ситуація на заході України, а також у центральному і північно-східних регіонах.
- Ввечері 15 листопада російські загарбники масовано атакували Україну, було здійснено 85 ракетних ударів.
- Внаслідок ракетного удару по Львову близько 80% міста залишається знеструмленим. Припинено подачу тепла й гарячої води.
- Компанія NetBlocks, яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі, зазначає, що Україна “наразі переживає серйозні збої в Інтернеті”.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські масовані обстріли 15 листопада показують, що насправді РФ думає про будь-які можливі мирні переговори.