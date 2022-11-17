Про це повідомляє Politico з посиланням на слова американських чиновників.

Останніми днями українські офіційні особи звернулися до своїх американських і європейських колег з проханням про допомогу в підготовці до тривалого періоду з обмеженням електроенергії та газу.

Для ремонту інфраструктури Україні потрібні генератори, труби та арматура. Наразі Київ намагається полагодити пошкоджену інфраструктуру, але побоюється, що нові атаки з боку Росії можуть зробити це практично неможливим.

Ппередження демонструють рівень занепокоєння українських посадовців щодо майбутньої зими та потенційних наслідків тривалих пошкоджень інфраструктури.

В Україні побоюються, що це може призупинити виробництво їжі та транспортні операції — критично важливі служби, необхідні для підтримки військових операцій.

“Це одне з найбільш критичних питань, яке ми зараз обговорюємо з американцями та європейцями”, — сказав радник українського уряду, додавши, що деякі українці виїхали з країни через страх, що енергетична криза буде тільки посилюватися. 