Український уряд попередив західних союзників про те, що очікується посилення нападів РФ на енергетичну інфраструктуру Україну найближчими днями, і що держава не має достатньо ключових компонентів для її відновлення.

Про це повідомляє Politico з посиланням на слова американських чиновників.

Останніми днями українські офіційні особи звернулися до своїх американських і європейських колег з проханням про допомогу в підготовці до тривалого періоду з обмеженням електроенергії та газу.

Для ремонту інфраструктури Україні потрібні генератори, труби та арматура. Наразі Київ намагається полагодити пошкоджену інфраструктуру, але побоюється, що нові атаки з боку Росії можуть зробити це практично неможливим.

Ппередження демонструють рівень занепокоєння українських посадовців щодо майбутньої зими та потенційних наслідків тривалих пошкоджень інфраструктури.

В Україні побоюються, що це може призупинити виробництво їжі та транспортні операції — критично важливі служби, необхідні для підтримки військових операцій.