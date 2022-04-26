Український урожай може скоротитись на 20% через російське вторгнення

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
Це підвищить світові ціни на зерно, оскільки Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції. Високі ціни на зерно можуть мати значні наслідки для світових продовольчих ринків і загрожувати глобальній продовольчій безпеці.
Водночас кількість людей, які страждають від недоїдання, може збільшитися, а ціни на продукти у деяких розвинутих країнах зрости.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 April 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cTCajm8Y7p
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 25, 2022
- Нагадаємо, наприкінці березня у Київській області стартувала посівна кампанія під урожай 2022 року. Цього разу її розпочато у надскладних умовах під вибухи та пожежі.
- Також у Скадовському районі Херсонської області, який тимчасово знаходиться в російській окупації, фермери розпочали висаджувати овочі.