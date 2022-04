Український урожай може скоротитись на 20% через російське вторгнення

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Це підвищить світові ціни на зерно, оскільки Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції. Високі ціни на зерно можуть мати значні наслідки для світових продовольчих ринків і загрожувати глобальній продовольчій безпеці.

Водночас кількість людей, які страждають від недоїдання, може збільшитися, а ціни на продукти у деяких розвинутих країнах зрости.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/GTz05lanun

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cTCajm8Y7p

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 25, 2022