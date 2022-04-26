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Український урожай може скоротитись на 20% через російське вторгнення

На тлі російського вторгнення український урожай може скоротитися на 20%.

Вівторок, 26 квітня 2022, 08:53
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Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Це підвищить світові ціни на зерно, оскільки Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції. Високі ціни на зерно можуть мати значні наслідки для світових продовольчих ринків і загрожувати глобальній продовольчій безпеці.

Водночас кількість людей, які страждають від недоїдання, може збільшитися, а ціни на продукти у деяких розвинутих країнах зрости.

Теги: війна, посівна кампанія, продовольча криза, російська агресія, російсько-українська війна, зерно

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