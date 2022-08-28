Боєць ЗСУ освідчився на журналістці "Першого Західного" Марині Пітиляк. Тоді вона вела прямий ефір на День Незалежності.

Про це повідомила журналістка в Facebook.

Під час пропозиції Марина Пітиляк не змогла стримати сліз. Колеги привітали журналістку святковим букетом.

“Сонечко, я готовий пожертвувати своїми козацькими вольностями, щоб бути залежними від тебе”, – сказав Юрій Герун.

У мирному житті Юрій Герун був тележурналістом. Він назвав кохану “казковою гуцулкою”.

Коли військовослужбовець простягнув руку у напрямку коханої, то їй передали коробку з весільною обручкою. Марина Пітиляк надягнула каблучку на палець сама. На пропозицію руки і серця Марина відповіла “так”.

“Які часи, такі й освідчення. Втім, ані сім повітряних тривог, ані жодне зло не спроможне зламати наше світле кохання. Мрію про твоє переможне повернення. І про обійми наживо. Вірю в тебе і в нас. І щаслива, що колись нас познайомив Бог”, – прокоментувала журналістка.