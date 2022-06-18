Міжнародний модний журнал зібрав добірку світлин українців та українок XIX-XX століття у народному вбранні, які мешкали на території Донбасу, щоб показати — ці землі культурно та історично завжди належали до України.

Про це повідомляє Vogue UA.

Твердження щодо належності Донбасу до нашої держави підтверджують архівні світлини, на яких мешканці Покровська, Єнакієва та Маріуполя вдягнені у вишиванки та образи, характерні для українського національного костюма.









Український Vogue зібрав добірку світлин українців з Донбасу XIX-XX століття: фото // 5 фото

Як зазначають у журналі, до XV століття сучасний Донбас вважали диким полем, на якому жити переважно кочові народи, а наступні три століття називають періодом козацької колонізації. У такий спосіб, на території Маріуполя була колишня стоянка Запорізького війська, а Юзівку ​​(Донецьк) заснував британський промисловець Джон Юз на території козацьких українських поселень.

Vogue також показав фотографії з Instagram-акаунт @spravzhnia.ua, який показує історичні світлини справжньої України.

Варто зазначити, що заселятися жителями з російської імперії цей регіон почав під час промислової революції в другій половині XIX століття. Згодом у 1930-х такі процеси стали активнішими, адже значна кількість етнічних українців Донбасу загинули під час Голодомору і на їхнє місце вже приїхали росіяни.

За словами етнографки Лесі Гасіджак, лише 28 грудня 1933 року на залізничний вокзал в Сталіно (Донецьк) приїхав ешелон з 3 538 сільськими сім’ями. Після Другої світової війни переселення тільки підсилилося – український Донбас став полем для експериментів, де знищувалося все українське.