Про це повідомляє Vogue UA.
Твердження щодо належності Донбасу до нашої держави підтверджують архівні світлини, на яких мешканці Покровська, Єнакієва та Маріуполя вдягнені у вишиванки та образи, характерні для українського національного костюма.
Український Vogue зібрав добірку світлин українців з Донбасу XIX-XX століття: фото // 5 фото
Як зазначають у журналі, до XV століття сучасний Донбас вважали диким полем, на якому жити переважно кочові народи, а наступні три століття називають періодом козацької колонізації. У такий спосіб, на території Маріуполя була колишня стоянка Запорізького війська, а Юзівку (Донецьк) заснував британський промисловець Джон Юз на території козацьких українських поселень.
Vogue також показав фотографії з Instagram-акаунт @spravzhnia.ua, який показує історичні світлини справжньої України.
Варто зазначити, що заселятися жителями з російської імперії цей регіон почав під час промислової революції в другій половині XIX століття. Згодом у 1930-х такі процеси стали активнішими, адже значна кількість етнічних українців Донбасу загинули під час Голодомору і на їхнє місце вже приїхали росіяни.
За словами етнографки Лесі Гасіджак, лише 28 грудня 1933 року на залізничний вокзал в Сталіно (Донецьк) приїхав ешелон з 3 538 сільськими сім’ями. Після Другої світової війни переселення тільки підсилилося – український Донбас став полем для експериментів, де знищувалося все українське.
- Також #Букви поспілкувалися з його авторкою @spravzhnia.ua – Анною, яка розповіла про важливість фотографії, цінність цієї пам’яті та культурний фронт.
- Водночас #Букви продовжують публікувати задокументовані історії цивільних з Маріуполя та інших окупованих Росією українських територій, що зазнали російської агресії, втратили будинки, набуте та рідних.
- Нагадаємо, що не Сталін вбивав, принаймні не мільйони власноруч. Напевно якусь кількість людей і вбив по молодості, проте ті десятки мільйонів розстріляних, покалічених, замордованих, які йому приписують, вбивав не він, хоча і відповідальний за це більше за інших.