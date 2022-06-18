Про це повідомляє Vogue UA.

Твердження щодо належності Донбасу до нашої держави підтверджують архівні світлини, на яких мешканці Покровська, Єнакієва та Маріуполя вдягнені у вишиванки та образи, характерні для українського національного костюма.

  • Український Vogue зібрав добірку світлин українців з Донбасу XIX-XX століття: фото

    Юзівка, 1920-ті

  • Український Vogue зібрав добірку світлин українців з Донбасу XIX-XX століття: фото

    Єнакієво, Донецька область, початок XX століття

  • Український Vogue зібрав добірку світлин українців з Донбасу XIX-XX століття: фото

    Часів Яр, 1950-ті

  • Український Vogue зібрав добірку світлин українців з Донбасу XIX-XX століття: фото

    Юзівка, 1880-ті

  • Український Vogue зібрав добірку світлин українців з Донбасу XIX-XX століття: фото

    Слов’янськ, 1911

Український Vogue зібрав добірку світлин українців з Донбасу XIX-XX століття: фото // 5 фото

Як зазначають у журналі, до XV століття сучасний Донбас вважали диким полем, на якому жити переважно кочові народи, а наступні три століття називають періодом козацької колонізації. У такий спосіб, на території Маріуполя була колишня стоянка Запорізького війська, а Юзівку ​​(Донецьк) заснував британський промисловець Джон Юз на території козацьких українських поселень.

Vogue також показав фотографії з Instagram-акаунт @spravzhnia.ua, який показує історичні світлини справжньої України.

Варто зазначити, що заселятися жителями з російської імперії цей регіон почав під час промислової революції в другій половині XIX століття. Згодом у 1930-х такі процеси стали активнішими, адже значна кількість етнічних українців Донбасу загинули під час Голодомору і на їхнє місце вже приїхали росіяни.

За словами етнографки Лесі Гасіджак, лише 28 грудня 1933 року на залізничний вокзал в Сталіно (Донецьк) приїхав ешелон з 3 538 сільськими сім’ями. Після Другої світової війни переселення тільки підсилилося – український Донбас став полем для експериментів, де знищувалося все українське.