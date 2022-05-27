Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У дописі зазначається, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України в небі над Херсонською областю збив російський винищувач Су-35. Це сталося близько 14.00 у п’ятницю, 27 травня.

Наголошується, що ворожий літак полював за українською штурмовою авіацією.

“Сьогодні, 27 травня, близько 14.00 років винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації.”, – передає пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Слід зазначити, що Херсонська область й досі тимчасово контролюється окупантами лише частково.