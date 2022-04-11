Вашингтон, Москва та більшість світу гадали, що Росія знищить українську армію за кілька днів. Але інакше думав головнокомандувач українських Збройних Сил Валерій Залужний, який організував та очолив оборону, результатом якої став відступ знекровлених та знесилених російських військ.

Про головнокомандувача Збройних сил України написало статтю американське політичне видання Politico.

Якщо і є людина, якій можна було б одноосібно приписати неочікувані військові здобутки України – оборону Києва та утримання більшості інших великих міст – то це саме Залужний, круглолиций 48-річний генерал, який народився в родині військового, а в липні 2021 року був призначений головнокомандувачем Збройних Сил країни. Залужний та інші українські командири готувалися до повномасштабної війни з Росією ще з 2014 року.

На відміну від, скажімо, Нормана Шварцкопфа, який очолював війська США в першій війні у Перській затоці, чи Девіда Петреуса, який командував ними ж в Іраку, де отримав прізвисько “Цар Давид”, Залужний значною мірою уникає публічності, перекладаючи цю роль на Зеленського, колишнього актора та коміка, який заволодів увагою громадськості.

Багато в чому Залужний уособлює нове покоління українських офіцерів, які гартувалися у важкій восьмирічній війні на Донбасі та, коли не були на фронті, вправлялися у навичках разом з військовими НАТО на полігонах усієї Європи, що дало їм досвід, який допоміг позбутися авторитаризму жорсткого військового вишколу радянських часів.

“Я, мабуть, можу говорити про [Залужного] не просто як про особу, а як про представника нового покоління українських військових – офіцерів найвищого, середнього і навіть молодшого рівня”, – говорить Олексій Мельник, колишній офіцер ВПС України, зараз співдиректор програм із зовнішніх зв’язків та міжнародної безпеки Центру Разумкова, київського аналітичного центру.

У вересні 2021 року, за два місяці до того, як адміністрація президента США Джо Байдена почала активно попереджати про вторгнення Росії та ділитися розвідувальними даними про нарощування військ на кордонах України, Залужний розповів про підготовку до нападу.

“Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду – бо це загроза повномасштабної агресії, – сказав тоді Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода. – Відповідно, наше завдання як Збройних Сил – не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку, ми проводимо комплекс навчань, зокрема з нашими західними партнерами, у тому числі з членами НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не мав бажання реалізувати такий сценарій”.

У січні Залужний спілкувався з Військовим комітетом НАТО, вищим органом альянсу, і повідомив їм, що українські військові вже напоготові.

“Я нагадав союзникам, що наша війна триває з 2014 року, і з того часу ми робимо свою роботу”, – сказав він Національному інформаційному агентству “Укрінформ” після зустрічі.

Сценарій “повномасштабної агресії”, якого з жахом боялися у світі, став реальністю 24 лютого, коли російські танки посунули на Київ, а ракети почали бити по цілях по всій Україні. Однак підготовка до масштабних бойових дій насправді тривала з того часу, як російські війська увірвалися в Крим у 2014 році, анексувавши півострів та перетворивши Донбас на зону постійних бойових дій.

Протягом наступних років США, Велика Британія, Канада, Польща, Литва та інші союзники по НАТО відкрили навчальні центри в Західній Україні, у тому числі для Сил спеціальних операцій.

Досвід вищезгаданих навчань та бойові дії проти росіян та підконтрольних їм сепаратистів на Донбасі дозволив командирам невеликих розосереджених підрозділів навчитися самостійному мисленню та відкинути стару радянську модель керівництва зверху до низу, яка скувала російські підрозділи та змусила генералів вибиратися на саму лінію фронту, де декілька з них вже загинуло.

“Українці дуже гнучкі у цьому плані”, – зазначав POLITICO чиновник оборонного відомства США, який побажав залишитися анонімним, оцінюючи хід війни та українські можливості. Починаючи з 2014 року, українці “вміють краще адаптуватися та ініціативно реагувати, чого не було раніше”, – сказав чиновник, додавши, що ця гнучкість стала вирішальним фактором, який змінив правила гри.

У лютому 2020 року в інтерв’ю сайту військових новин “АрміяІнформ” Залужний розповів про те, як у дитинстві мріяв стати військовим, та про те, що він ніколи не сподівався стати найвищим командиром.

“Я просувався по службі як звичайний військовий. Мене призначили – я приступив до виконання своїх обов’язків, вступив на посаду, запропонували інше – переїхав туди, – сказав він. – Я ніколи не думав, що колись стану генералом і досягну високих звань”.

“Хочемо відійти від карт, від написання бойових наказів зразка, скажімо, 1943-го”, – сказав Залужний в інтерв’ю “АрміїІнформ”.

Але іронія у тому, що Залужний зараз протистоїть ворогу, який, принаймні в деяких аспектах, почасти поводиться радше за мірками 1943 року, аніж 2022.

Танки та бронетехніка обстрілювали один одного у відкритих полях і невеликих селах, і це нагадує найпотворніші битви Другої світової війни. Але використання безпілотників для знищення логістичних колон або коригування вогню українських артилерійських батарей, що знаходяться за багато кілометрів від лінії фронту, дає змогу побачити спосіб ведення бою, про який аналітики говорили роками, і який лише зараз почав використовуватися в Україні.

Колишній офіцер сил спецпризначення США відзначив ці зміни в українських Силах спеціальних операцій і сказав, що у 2020 році українські спецпризначенці “виглядали та були “на запах та на смак” такими ж, як західні сили спецоперацій”.

Військові дії [на Донбасі] і практичне навчання з НАТО в Західній Україні породили нове покоління керівників малих підрозділів та молодших офіцерів, які можуть мислити та діяти самостійно. Зміни відбулися не відразу, але знання, здобуті важкою ціною в тривалих боєзіткненнях, прискорили “культурні зміни на рівні батальйону”, – сказав полковник армії США у відставці Ліам Коллінз, який працював головним помічником Джона Абізаїда, генерала у відставці, котрого тодішній президент Барак Обама відправив до Києва консультувати українське військове керівництво з 2016 по 2018 роки. “Ціле покоління зрозуміло, як керувати, і я думаю, що генерали зрозуміли, що це працює”.

Сучасний генерал

Залужний зазначив, що українські військові підрозділи наповнені молодими, професійними воїнами та майбутніми лідерами. “Це зовсім інші люди – не такі, як ми, коли ми були лейтенантами. Це нові паростки, які повністю змінять армію за п’ять років. Практично всі добре знають іноземну мову, добре працюють з гаджетами, начитані, – сказав він “АрміїІнформ”. – Нові сержанти – це не цапи-відбувайли, як, наприклад, у російській армії, а справжні помічники, які незабаром замінять офіцерів”.

“Ми вже почали цей рух, і шляху назад немає, – додав він. – Навіть суспільство не дозволить нам повернутися до армії зразка 2013 року”.

Тактика “вдарити-та-відійти”, яку цього року застосовували українські солдати, мала потужний ефект та реально зупинила російську військову машину. 40 зі 120 батальйонних тактичних груп, які Росія завела в Україну 24 лютого, у тому числі ті, які мали штурмувати Київ та Чернігів, відійшли до Білорусі на перегрупування.

Близько 29 із цих груп наразі непридатні до бою через значні втрати, яких вони зазнали від невеликих українських груп, що мали західну протитанкову зброю. Західний чиновник підтвердив POLITICO, що перегрупування деяких з цих підрозділів та підготовка до боїв на сході України може зайняти до чотирьох тижнів.

“Їхня піхота, артилерія, інноваційні навички та можливість синхронізованого використання безпілотників справді справили враження”, – сказав колишній американський офіцер, який неодноразово відвідував Україну та консультував військових, і який побажав залишитися анонімним.

Служіння, а не “зірковий” статус

Призначення Залужного головнокомандувачем було частиною масштабної перебудови української армії. Зеленський призначив його на керівну оперативну посаду в липні 2021 року.

Пізніше Залужний коротко окреслив свою роль. “Тепер я, як головнокомандувач ЗСУ, відповідаю за боєготовність, підготовку та використання ЗСУ”, – сказав він Радіо Свобода у вересневому інтерв’ю.

З початку широкомасштабної російської агресії наприкінці лютого Залужний уникав більшості інтерв’ю та порівняно мало виступав на публіці, час від часу публікуючи заяви на своїй сторінці у Facebook.

Протягом багатьох років Залужний не приховував, що намагався збільшити фінансування та іншу державну підтримку військових. Але під час війни його головне прохання до політичних лідерів полягало в тому, щоб вони не заважали і дозволили солдатам виконувати свою роботу, і головне – не викликати у громадськості сумнівів щодо перебігу війни.

“Хочу звернутися до політиків, які в тилових містах говорять про “зраду” і дають “оцінки” оперативної ситуації, – написав Залужний. – Своїми безвідповідальними заявами, наприклад, що “супротивник без проблем щось зайняв” або хтось “готується здавати країну”, ви ображаєте наших бійців”, – сказав він, звертаючись до політиків України.

За його словами, українські війська зупинили другу за потужністю армію світу. “Ми зупинили супротивника на усіх напрямках, – написав він. – Ми завдали їм втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли собі уявити. Про це знають усі українці. Світ про це знає”.

Хоча головнокомандувач прагне уникати будь-якої популярності та статусу “знаменитості”, завдяки своїм успіхам у відсічі російського вторгнення, він неминуче увійде в історію українського військового мистецтва як визначна постать. А нещодавнє патріотичне відео навіть вже приготувало для нього прізвисько – “Залізний Незламний” Залужний.