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«Українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи» — СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною

Російський окупант під час телефонної розмови з дружиною обговорював зґвалтування українських дівчаток. Вона зі сміхом закликала його ґвалтувати ще більше жінок.

Вівторок, 12 квітня 2022, 17:05
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Про це повідомляє Служба безпеки України.

На початку розмови дружина окупанта каже, щоб він ґвалтував більше жінок, але не розповідав їй. Вона закликала його під час насилля використовувати контрацептиви, щоб не захворіти.

“Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне – бережися там”, – сказала жінка своєму чоловікові-загарбнику.

Під час обговорення зґвалтувань вони обидва сміялися.

“Це шокове перехоплення СБУ зображає моральні цінності не лише окупантів, а і їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні”, — наголосила СБУ.

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