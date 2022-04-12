«Українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи» — СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною

Про це повідомляє Служба безпеки України.
На початку розмови дружина окупанта каже, щоб він ґвалтував більше жінок, але не розповідав їй. Вона закликала його під час насилля використовувати контрацептиви, щоб не захворіти.
“Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне – бережися там”, – сказала жінка своєму чоловікові-загарбнику.
Під час обговорення зґвалтувань вони обидва сміялися.
“Це шокове перехоплення СБУ зображає моральні цінності не лише окупантів, а і їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні”, — наголосила СБУ.
- Нагадаємо, 15-річний Артем Северюхін відсвяткував перемогу на Чемпіонаті Європи з картингу нацистським вітанням. Російський спортсмен продемонстрував його під час церемонії нагородження у Португалії.
- Служба безпеки України частіше перехоплює розмови того, як військові РФ саботують накази керівництва. Російські солдати відмовляються йти в наступ навіть попри погрози про ув’язнення.
- Служба безпеки України перехопила розмову окупанта, де він зізнається, що війна в Україні стала для нього пеклом. Він розповів, що командування забуло про них.
- Служба безпеки України вкотре оприлюднила запис перехопленої розмови російського окупанта з рідними. Цього разу завдяки перехопленню СБУ дізналась, що родичі окупантів пишуть їм листи з проханням скоріше вбивати українців.
- Служба безпеки України перехопила розмови росіян, що свідчать про накази командування ЗС РФ стріляти в цивільне населення.
- Раніше СБУ опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Під час розмови загарбник хвалився дружині, що вкрав для неї хорошу косметику та одяг, а вона просить його красти ще більше.